نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مفأجات وخصومات جديدة في هايبر بنده السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر بنده من أكبر متاجر التجزئة على الإطلاق داخل المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى إمتلاك عدة فروع أخرى في عدة بلاد عربية والتي توفر جميع مستلزمات الأسرة العربية من سلع ومنتجات وأجهزة كهربائية بأسعار تنافسية.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية

خصم كبير على فول مدمس بالخلطة متنوع من حدائق كاليفورنيا بوزن 450 جرام عدد 6 قطع.

متاح ذرة حلوة ذهبية كاملة الحبة من بنده بوزن 340 جرام عدد 4 قطع.

متوفر كبسولات إيسبريسو لور بوزن 52 جرام.

متاح قهوة مختصة سريعة التحضير كوفيك بوزن 12 جرام عدد 5 قطع.

يوجد حليب شوكولاتة بوبس كيت كات بوزن 100 جرام.

خصم على قهوة ماكسويل بوزن 297 جرام.

متوفر شوكولاتة أوريو كادبوري بوزن 38 جرام.

متاح مينيز شوكولاتة كراميل مملح تويكس بوزن 174 جرام.

يوجد قهوة سعودية فاخرة نجدية بوزن 6 جرام عدد 10 قطع.

متواجد قهوة تركية الخير بوزن 500 جرام.

متاح ورق عنب ناعمة وطرية من السوسن بوزن 908 جرام.

خصم على كفتة بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام.

متوفر أفخاذ دجاج كاملة مقدمة من اليوم بوزن 900 جرام.

متاح مكعبات لحم بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام.

يوجد دجاج طازج مقدم من التنمية بوزن 1000 جرام.

متوفر فخذ خروف أسترالي بالعظم بوزن كيلو جرام.

متاح قطع دجاج مشكلة مقدمة من التنمية بوزن 900 جرام.

يوجد موزة غنم بالعظم أسترالي مبرد بوزن كيلو جرام.

متواجد دجاج طازج من التنمية بوزن 900 جرام.

متوفر فخذ خروف أسترالي بدون عظم مبرد بوزن كيلو جرام.

تخفيض على صدور دجاج طرية من ساديا بوزن كيلو جرام.

يوجد نقانق بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام.

متوفر ساديا صدور دجاج بوزن إثنين ونصف كيلو جرام.

متاح برجر بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام.

يوجد ساديا دجاج مجمد بوزن 1300 جرام.

متوفر ستيك سلمون نرويجي مبرد بوزن كيلو جرام.

متاح صدور دجاج مدخن من حلواني بوزن كيلو جرام.

يوجد سمك شعور كبير بوزن كيلو جرام.

متواجد مرتديلا بقري سادة أو بالزيتون أو بالفلفل من حلواني أخوان بوزن كيلو جرام.

متوفر مرتديلا دجاج سادة أو بالزيتون من حلواني إخوان.