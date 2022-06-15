شوف من داخل مهرجان عروض لولو السعودية بأقل من 20 ريال بكميات محدودة حتى نفاذ الكميات

توجد عدة خصومات حصرية على مختلف أنواع السلع الغذائية المحفوظة والطازجة في فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market اليوم ولفترة محدودة بأسعار أقل من 20 ريال سعودي داخل عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية، وسوف نوضح لكم تفاصيل عروض لولو لهذا الأسبوع.

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market اليوم

نقدم لكم أقوى العروض الأسبوعية على جميع أنواع المنتجات الغذائية اليوم من داخل فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market، ومنها: خصم خاص على سعر عبوات الكيلو من البطاطس النص قلية من ماركة ساديا Sadia، وعرض آخر منهم على سعر الخضروات المجمدة من ساديا عبوة بحجم 900 ملل، وخصم آخر منهم على سعر ناجت الدجاج من ساديا، وتخفيض آخر منهم على سعر برجر الجاج البقري من انجوس ساديا، وعرض آخر منهم على سعر أكباد دجاج ساديا، وبرجر الدجاج واللحم البقري الجامبو من ساديا Sadia، وتنزيلات أخرى عديدة على أسعار دجاج ساديا الكامل نظبف الأمعاء.

تخفيضات حصرية متنوعة من اليوم وحتى نفاذ الكميات Offers

نقدم لكم أحدث الخصومات الحصرية المميزة على أسعار كثير من السلع والمنتجات المختلفة، ومنهم: خصم خاص على سعر كويك بخاخ النشا، وبوست فريش بيتزا المارجريتا والسادة، وتنزيل آخر منهم على سعر الفاصوليا السوداء من هانوفر، وبافيزام أرز الماتة الحبة القصيرة، بالإضافة إلى وجود عرض آخر منهم على سعر صلصة الطماطم والثوم والبصل من راجو، وغيرهم من خصومات أخرى عديدة.

عروض لولو هايبر ماركت اليوم ولفترة محدودة

توفر مجموعة لولو بالسعودية تنزيلات متميزة على أسعار سلع غذائية مختلفة، منها: خصم خاص على سعر يمبزون اكاي العضوي الأصلي من ذا جو، وتخفيض آخر منهم على سعر بيكر ستريت خبز الجاودكار، وتنزيل آخر منهم على سعر نوش زبادي حليب اللوز بالتوت الأزرق، وعرض آخر منهم على سعر هانتر شيبس البطاطس المطبوخ يدويا بالفلفل الحار، وخصومات أخرى منهم على أسعار سي بروك المقرمشات المتنوعة، وغيرهم من خصومات على أسعار أوتلي شراب الشعير الأصلي اصدار الباريستا المميز.