شوف بأسعار خاصة لفترة محدودة أقوى خصومات جرير على الإطلاق بتوفير 500 ريال سعودي Garir

الحق مهرجان جرير للأجهزة والإلكترونيات بأسعار خاصة جداً لفترة محدودة أقوى خصومات جرير على الإطلاق، وبتوفير 500 ريال سعودي Garir على الجهاز الواحد، حيث تتوفر كل هذه العروض وأكثر في جميع فروع مكتبات جرير وعبر جرير أونلاين من خلال موقع ثقفني لجديد عروض الدول العربية بأكملها، ولنعرفة التفاصيل تابعوا هذه المقالة بكل التفاصيل:

خصومات مكتبات جرير في فروع المملكة العربية السعودية

توجد مجموعة عروض خاصة لفترة محدودة على أسعار جميع الأجهزة والإلكترونيات بكافة الفروع ومن خلال جرير أونلاين Garir online، ومنهم: خصم مميز على سعر شاشة هاير K6 بحجم 55 بوصة اندرويد باللون الأسود وخصم 44٪، بالإضافة إلى وجود خصم آخر منهم على سعر جهاز ديل XPs 13 من ديل dell الكمبيوتر المحمول المميز ايفو من الجيل الحادي عشر، وتنزيل آخر منهم على سعر مايكروسوفت سيرفس بوك 3 لابتوب 2*1 مع لوحة مفاتيح من الحيل العاشر، وخصم آخر منهم على سعر جهاز ديل 13 XPS، وغيرهم من أجهزة.

خصومات مكتبات جرير اليوم ضمن مهرجان شهر يونيو

تتوفر أيضاً داخل فروع مكتبات جرير تخفيضات متنوعة على أسعار: شاشة TCL المميزة بحجم 65 بوصة بدقة 4K الترا دي اتش دي التلفزيون الأندرويد باللون الأسود، وخصومات أخرى منهم على أسعار شاشات سكاي وورث بحجم 75 بوصة ودقة 4K بتوفير 50٪ من السعر الأصلي، وعروض أخرى منهم على أسعار شاشات سوني بحجم 65 بوصة وتخفيض يصل إلى 50٪ الأندرويد باللون الفضي، وعرض آخر منهم على سعر شاشة هاير المميزة 75 بوصة باللون الأسود الأندرويد المميزة، وغيرهم من عروض على أسعار شاشات هاير بأحجام 65 بوصة وتوفير 47٪ من تمنها الأصلي في الأسواق.

تنزيلات وعروض جرير في مهرجان عروض السعودية لشهر يونيو

تحطيمات أسعار وخصومات مميزة جداً لفترة محدودة فقط داخل فروع جرير اليوم على: سعر شاشة LG 75 بوصة بخاصية Ultra LED HD بتوفير 5300 ريال سعودي التلفزيون الذكي الأسود، وعرض مميز آخر على سعر شاشة تي سي ال TCL بحجم 85 بوصة وتوفير 4200 ريال سعودي، وخصومات أخرى عديدة على أسعار باقي أنواع وأحجام الشاشات الذكية الحديثة.