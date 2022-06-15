نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عروض اكسترا اليوم شركة اكسترا تكون من إحدى الشركات التي تختص لبيع كافة الالكترونيات التي تتواجد في تلك الشركة بالسعر القليل المتوافق مع كل فرد في المملكة العربية السعودية إلى أن ينال ويستحوذ كل شخص بالمملكة العربية السعودية على كل ما يريده ويحتاجه أما أن تكون من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعتبر من إحدى الشركات المساهمة التي دخلت إلى الأسواق المركزية والمالية في السعودية.
عروض اكسترا اليوم
تكون شركة اكسترا من أكبر الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر لتقديم ومنح العروض الكبيرة والخصومات الرائعة والمذهلة المتوافرة من خلال شركة اكسترا.
وأيضًا فإن هذه الشركة قد استطاعت تقديم ومنح أكبر الخصومات والعروض بسعر صغير مناسب مع كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة اكسترا تعتبر من إحدى الشركات التي تختص لبيع كافة الكهربائيات بالتجزئة معها الأدوات والأجهزة المنزلية.
خصومات اكسترا
- هاتف من النوع آيفون 13 سعة 128 جيجا بايت يكون بسعر 3499 بدلًا من 3799 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آيفون 13 سعة 256 جيجا بايت يكون بسعر 3999 بدلًا من 4299 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آيفون 13 ميني سعة 128 جيجا بايت يكون بسعر 2999 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آيفون 13 ميني سعة 512 جيجا بايت يكون بسعر 4579 بدلًا من 4799 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع كلاس برو 11500 وحدة البارد والحار يكون بسعر 1799 بدلًا من 2199 ريال سعودي.
- مكيف الشباك من ميديا أوليمبوس 22000 وحدة التبريد الحار والبارد يكون بسعر 1599 بدلًا من 2399 ريال سعودي.
- غسالة التعبئة العلوية من النوع ميديا حجم 7 كيلو جرام بها 8 برامج باللون الفضي يكون بسعر 899 بدلًا من 1359 ريال سعودي.
- غسالة الصحون من النوع إل جي بها 10 برامج من الاستيل يكون بسعر 3599 بدلًا من 6599 ريال سعودي.
- مجفف الملابس من النوع سامسونج 9 كيلوجرام تدعم الواي فاي إنوكس يكون بسعر 3499 بدلًا من 6999 ريال سعودي.
- الفريزر الأفقي من النوع كلاس برو سعة 199 لتر 7 قدم باللون الأبيض يكون بسعر 899 بدلًا من 1399 ريال سعودي.
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