نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 10 وحتي 60% خلال شهر يونيو تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده اليوم سوق بنده يكون من ضمن الأسواق التي يتواجد بها كل المنتجات والسلع التي يريدها ويطلبها كل مواطن في المملكة العربية السعودية سواء كانت هذه المنتجات والسلع غذائية وغير غذائية مع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي يقوم هايبر بنده بتوفيرها إلى كل عملاء الهايبر، فمن الممكن التقديم والعرض لهذه الخصومات والعروض أما أن تكون كل يوم أو كل أسبوع على جميع المنتجات والمستحضرات التي تتوافر بالسوق.
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عروض بنده اليوم
يكون سوق بنده من ضمن الأسواق التي تم تأسيسها بسنة 1979، حيث أن تلك الشركة تعد من الشركات الكبيرة والمهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية وكذلك صار الهايبر من إحدى الأسواق التجارية والمركزية والمالية.
وهذا حتى يتم البيع لكافة المنتجات والسلع التي يحتاجها ويرغب بها كل فرد في المملكة العربية السعودية لكي يقوم السوق بتوفير السلع الأخرى منها الغذائية والغير غذائية إلى أن صار السوق من أشهر الشركات الناجحة المتواجدة في المملكة.
خصومات بنده الأسبوعية
- عروض بنده اليوم اثنان حبة من الحليب المكثف المحلي من النوع ماليزيانا مقدار 500 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.90 ريال سعودي.
- الحليب المبخر من النوع بوني كامل الدسم مقدار 48 * 170 جرام يكون بسعر 119.95 بدلًا من 149.95 ريال سعودي.
- القهوة الداكنة التركية مقدار كيلو جرام يكون بسعر 34.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- سيروم المركز لومينوس من نيفيا مقدار 30 مل يكون بسعر 40.95 بدلًا من 85.95 ريال سعودي.
- الجبن الحلوم الشرائح من النوع كريستيس مقدار 225 جرام يكون بسعر 11.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- شرائح الجبن الكلاسيك من النوع بريزيدن جودا مقدار 150 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- اثنان كيس من الجبن الشرائح نوعها بريزيدن مقدار 200 جرام يكون سعرها 16.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.
- الحليب المدعم الغني بالألياف من النوع نيدو مقدار 195 جرام + 10 بالمائة خصم يكون بسعر 59.95 بدلًا من 71.95 ريال سعودي.
- 270 جرام من قطع الدجاج الشهي الكبير تكون بسعر 10.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- 1000 جرام من مقليات الدجاج الكبير يكون بسعر 22.95 بدلًا من 41.50 ريال سعودي.
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