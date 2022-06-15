شوف خلال هذه الأيام أقوى عروض لولو هايبر ماركت Lulu offers بأقل من 20 ريال ولفترة محدودة

توجد مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية اليوم ضمن عروض لولو هايبر ماركت بأقل من 20 ريال سعودي، والتي تمتد حتى نفاذ الكميات على أسعار كثير من السلع بأقسام لولو ماركت Lulu market المختلفة، ولمعرفة تفاصيل عروض هذا الأسبوع من لولو ماركت في السعودية يمكنكم متابعة هذه المقالة عبر موقع ثقفني، وإليكم تفاصيل هذه العروض:

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

نستعرض مع حضراتكم تخفيضات اليوم في فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في مدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر العبوات الإقتصادية من أرز سيلا الخير، وعرض آخر منهم على سعر طحين الأولى لجميع الإستعمالات، وخصومات أخرى منهم على أسعار مسحوق الغسيل من بونكس، ولحم أنثى النعيمي المقطعة بالعظم، وخصومات أخرى منهم على أسعار صدور الدجاج الطرية من سيارا بحجم الكيلو، وتخفيض آخر منهم على سعر الطماطم السورية.

عروض لولو ماركت Lulu market حتى نفاذ الكميات

توجد خصومات حصرية أخرى من لولو هايبر ماركت Lulu hyper market على أسعار: الزنجبيل الصيني، والباذنجان السعودي الكبير من فلين، وعروض أخرى منهم على أسعار الفطر الأبيض العماني، والخوخ الأردني، وعلى سعر الدوريان السيرلانكي، كما يوجد خصم آخر على سعر المانجوستين الرامبوتان السيرلانكي، وتخفيض مميز آخر على سعر المشمش والخوخ الأنجير الأردني، بالإضافة إلى وجود خصم آخر على سعر تفاح ايدا الأحمر البولاندي، وعروض أخرى منهم على أسعار المانجو السانديني الباكستاني، وتنزيل مميز آخر على سعر الكرز السوري.

عروض وخصومات مميزة من لولو اليوم ضمن عروض لولو الأسبوعية

توجد بفروع لولو ماركت عروض مميزة أخرى على أسعار المنتجات الغذائية المختلفة، ومنهم: خصم جيد على سعر الجبنة الرومي المصرية، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة القريش المصرية، وعلى سعر الجبنة الكريمية الهنغارية المزدوجة، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة المصرية الطازجة المش، وتنزيل آخر منهم على سعر شرائح الليمون المصرية مع حبة البركة، وتنزيل آخر منهم على سعر الجبنة الشيدر الإنجليزية من ويست مينستر الخفيفة البيضاء والحمراء.