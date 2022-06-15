شوف عروض ساكو أثاث وأجهزة منزلية بأوفر الأسعار من ساكو السعودية saco

تعرفوا معنا على عروض ساكو على كل ما يخص المنزل، حيث يضم موقع ساكو تشكيلة من المنتجات بأسعار مميزة ومخفضة إلى حد كبير، فمنها قطع الأثاث المتنوعة ذات الأشكال المميزة، وأيضًا الأجهزة المنزلية الأكثر استخدامًا في المنزل إذا كنت تبحث عن الراحة وتوفير الوقت، وكل ذلك مع خصومات هائلة تحصلون عليها عند شراء احتياجاتكم من saco، لأفضل جودة للمنتجات وبأفضل سعر.

عروض ساكو أثاث وأجهزة منزلية بأوفر الأسعار

تتنوع قطع الأثاث المتاحة ومنها الأريكة الأكثر طلبًا وهى أريكة سرير، والتي تكون مكونة من 3 مقاعد، مع تصميم رائع من حيث الألوان، الأشكال، والخامات، وبأسعار تبدأ من 699 ريال، حيث يمكنك اقتناء واحدة في منزلك حرصًا على الاستخدام الأفضل للمساحات به، فبدلًا من اقتناء أريكة وسرير، وكل شىء منهما على حداه، يمكنك اختيارها لتجمع بين الأثنين في قطعة أثاث واحدة، وبالنسبة للأجهزة المنزلية نقدم لكم القلاية الهوائية بعروض مميزة من ساكو، وذلك مع مزايا رائعة من حيث أقل استخدام للزيت وفي نفس الوقت طعام مقرمش ولذيذ بالإضافة إلى تخفيضات على ثمنها، كما أن أسعارها تبدأ من 299 ريال.

أريكة سرير باللون الأحمر بسعر 699 ريال سعودي.

ساكو أريكة سرير خامة جلد، بسعر 1099 ريال سعودي.

قلاية فيليبس بدون زيت، 1425 واط، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 659 ريال سعودي.

ساكو عروض

ماكينة تحضير القهوة من الأساسيات في منزلكم خاصةً إذا كنتم من محبي القهوة، حيث تتيح لكم التمتع بكوب لذيذ من القهوة أو النوع المفضل لك منها سواء كانت اسبريسو أو كابتشينو، في منزلك لتحظى ببداية ممتعة لليوم وخاصةً مع تناول وجبة فطور لذيذة مع الأسرة، لذا توجد أيضًا صانعة الساندويشات، التي تجعل الخبز ساخن وتضيف جمالًا إلى مذاقه بالإضافة إلى مذاق الحشوات المختلفة المميز، وإليكم الأسعار في ساكو.

صانعة القهوة سعة 0.6 لتر، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 985 ريال سعودي.

ماكينة تحضير السندوتشات، 820 واط، بسعر 119 ريال سعودي بدلًا من 164 ريال سعودي.

صانعة قهوة نسبريسو 0.9 لتر، بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

ساكو أثاث خارجي

طقم جلوس أريكة ومقعدين بالإضافة إلى طاولة، ووسائد، بسعر 999 ريال سعودي.

جلسة خارجية 7 قطع عبارة عن 6 مقاعد مع طاولة، بسعر 999 ريال سعودي.

أرجوحة مكونة من 3 مقاعد، بسعر 1599 ريال سعودي.

عرض مميز على طاولة طعام مع مقاعد ومظلة، بسعر 699 ريال سعودي.

كرسي بتصميم مميز باللون الأخضر، بالإضافة إلى قابلية الطي، بسعر 74.75 ريال سعودي.

خيمة حفلات مقاومة للماء، بسعر 1399 ريال سعودي.

أثاث ساكو

نجد في ساكو أكثر من نوع للأريكة، وأهمهم أريكة الاسترخاء لمزيد من الراحة والاسترخاء، كما تتوافر أرائك للأطفال بألوان محببة لديهم، بحيث يمكنكم وضعها في غرفة الأطفال، وأيضًا توجد أريكة أرضية تتحول إلى سرير وبسعر مميز للغاية.