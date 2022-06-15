تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات 2022 لمتابعة أفضل أعمال الأطفال

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022-2023 على القمر الصناعي نايل سات والتي يتابعها ملاين المشاهدين من كافة أرجاء العالم العربي لما تقدمه من برامج وأعمال تهم قطاع عريض الأطفال وصغار السن، لذا تصدر البحث عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة محرك لبحث جوجل خاصة مع اقتراب اجازة نهاية العام الدراسي وتفرغ الأطفال لمشاهدة القناة والاستمتاع بما تقدمه ولضبط واستقبال تردد قناة طيور الجنة نايل سات على التردد 11258، بموجب معدل ترميز 27500 بإمكانك اتباع الخطوات التالي ذكرها.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات Toyor Al Janah TV

إضافة لما سبق فإن قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي النايل سات بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا قم بتوجيه الطبق اللاقط الصناعي على القمر المتاح لديك نايل سات .

. يلي ذلك القيام بالدخول على خانة التركيب بالرسيفر.

بالرسيفر. أيضًا قم بكتابة كلمة السر، والضغط على أيقونة قائمة الترددات.

كذلك قم بضبط تردد قناة طيور الجنة 11258 استقطاب أفقي.

11258 استقطاب معدل ترميز 27500.

ومعامل تصحيح خطأ 5/6.

في النهاية القيام بالنقر على أيقونة OK وسيتم البحث يدويًا على القناةوستظهر أمامك على الشاشة قناة طيور الجنة الجديد.

أشهر برامج قناة Toyor Al Janah TV عبر ترددها الجديد على ناسل سات

في نفس السياق السابق ذكره قناة طيور الجنة Toyor Al Janah TV تقدم العديد من البرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية المناسبة لجميع أعمار الأطفال المختلفة والتي استقطبت قطاع عريض من صغار السن ولاقت رواجًا وبحثًا بالعالم العربي من جميع الفئات العمرية، ومن أشهر البرامج التي تستحوذ على نسبة مشاهدات عالية على قناة Toyor Al Janah TV هي :

أولًا برنامج بيت الحج

كذلك برنامج رياضة × رياضة.

كما تقدم برنامج شموس لا تغيب.

أيضًا برنامج طيور الجنة في عيونهم.

كذلك برنامج كواليس.

كما تقدم القناة كشف الحساب لزيادة الشهري.

وبرنامج ماما قالت.

أيضًا برنامج ورتل القرآن ترتيلا.

وبرنامج حكايا جنى.

كذلك تقدم البرنامج الأشهر حروف الهجاء.

كما تقدم القناة برنامج كنز.

وتقدم برنامج فواصل طيور الجنة.

وبرنامج عصومي على الباب.

كذلك برنامج the letters.

أيضًأ برنامج جدول الضرب.

وفي النهاية تقدم القناة برنامج أنشد لنا.

أبرز المعلومات عن قناة طيور الجنة 2022-2023

في الختام طيور الجنة هي مجموعة من القنوات انطلقت عام 2008 لمالكها خالد المقداد وكان أول بث لها يوم 28 يناير 2008 من عمان بالأردن، عبر القمر الصناعي عرب سات وقامت بتقديم العدد من البرامج الترفيهية والدينية والثقافية والتي يتم الاعتماد على الأطفال بشكل تام في تقديمها إضافة للأناشيد لسهولة وصول الفكرة للمتابعين الأطفال من خلال لعبهم وبراءتهم وحركاتهم وسط أجواء عائلية تشعر الأطفال بأنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة.