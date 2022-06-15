نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده لفترة محدودة في السعودية hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة حصريا في بنده هايبر ماركت السعودية الأن يمكنك أن تجد ما تبحث عنه من تنزيلات ضمن عروض بنده هايبر ماركت حيث يوجد العديد من العروض في جميع الأقسام من حلويات، ولحوم، وأسماك، وأجبان كل هذا فقط تجدوه بتنزيلات كبيرة في سوبر ماركت هايبر بنده المفضل لدى السعوديين، ونستعرض في هذه المقالة بعض من هذه التنزيلات.

عروض بنده على السلع الغذائية في السعودية

يوجد العديد من التخفيضات في قسم الشوكولاتة المفضل لدى العديد من فئات المواطنين السعوديين، حيث يوجد تخفيض على حلوى تافينيرز ١٢٠ جرام بسعر ٦.٩٥ ريال بدلاً من ١٠ ريال، وشوكولاتة على شكل بيضة كيندر جوي ٢٠ جرام بسعر ٩.٩٥ ريال بدلاً من ١١.٨٥، وأيضاً يوجد عرض على مصاصة لوليبوز شوبا تشيبس ١٢٠ جرام بسعر ٧.٩٥ ريال بدلاً من ١٠.٩٥ ريال، وعرض آخر على كب كيك بحشوة الكراميل أو الشوكولاتة، أو الفراولة، أو الفانيليا ماركه لوزين بوزن ٥٤٠ جرام بسعر ١٠.٩٥ بدلاً من ١٣ ريال.

جوائز قيمه بقيمه مليون ريال سعودي ضمن عروض بنده

أعلنت بنده عن جوائز قيمه بقيمه مليون ريال سعودي في مجموعة جوائز لمده أربع أسابيع من المفاجآت، وبجانب الجوائز إخترنا لكم بعض الخصومات المميزة المعروضة والمعلن عنها من قبل بنده هايبر ماركت، على سبيل المثال لا الحصر: فريش كيك ماربيل، أو شوكولاتة، أو فانيليا ماركة أمريكانا بوزن ٢٢٠ جرام بسعر ٧.٩٥ بدلاً من ١٠.٢٥ ريال سعودي، كما يوجد خصم على بسكوت لوتس بيسكوف بوزن ٢٧٩ غرام، أو ٢٥٠ جرام بسعر ١٠.٩٥ بدلاً من ١٤.٩٥ ريال.

تنزيلات حصرية على الحلوى

أما عن قسم الحلوى فيوجد تنزيلات كبرى مثل شوكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش ٩٠٠ جرام بسعر ٦٢.٩٥ بدلاً من ٩٣.٥٠ ريال، وحلاوه الجيلي بورجات وزن ١٧٥ جرام بسعر ١٢.٩٥ بدلا من ١٧.٩٠ريال، وبسكوت أوريو مغطى بالشوكولاتة بوزن ٢٠٤ جرام بسعر ١١.٩٥ بدلاً من ١٤.٩٥ ريال، وبسكوت ويفر كراميل تونوكس بسعر ١٤.٩٥ بدلاً من ١٧.٢٥ ريال، وشوكولاتة ميني كيت كات ٢٥٠ جرام بسعر ١٤.٩٥ بدلاً من ٢٠.٩٥ ريال.