نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض أسواق العثيم السعودية هذا الأسبوع وخصومات ضخمة على كافة المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض أسواق العثيم السعودية هذا الأسبوع، تمتلك أسواق العثيم ثاني أكبر سلسلة متاجر مركزية في المملكة العربية السعودية وذلك من حيث حجم المبيعات التي تم تأسيسها في مدينة الرياض سنة 1980.

عروض أسواق عبد الله العثيم على السلع الغذائية

يقدم العثيم السعودية خصومات ضخمة وكبيرة هذا الأسبوع على السلع الغذائية ومنها تونة جرين فارمز خفيف قطع بوزن 170 جرام، يوجد أرز جرين فارمز هندي كلاسيك بوزن 10 كيلو جرام، كما يوجد تخفيض على تونة من قودي بالماء بوزن 185 جرام، متاح زبدة الفول السوداني من قودي ناعم بوزن 510 جرام، متواجد إندومي شعرية نكهة الدجاج أكواب 24×55 جرام.

كما يوجد خصم كبير على تونة ألوها خفيف بوزن 185 جرام عدد أربع قطع، متوفر شراب سن توب برتقال 18×125 مل، كما يوجد كورن فليكس كلوقز بوبس بوزن 375 جرام، ومتاح عسل نحل لانجينيز بوزن كيلو جرام، كما يوجد تخفيض على ليبيز شرائح أناناس بوزن 570 جرام، ومتواجد المراعي شبيهة جبن كاسات طعم القشطة أو شيدر بوزن 500 جرام، ومتوفر المراعي شبيهة جبن فيتامينات مثلث بوزن 160 جرام عدد 4 قطع.

خصومات أسواق العثيم السعودية هذا الأسبوع على السلع الغذائية

يوافر أسواق العثيم خصومات كبيرة أيضا على المراعي شبيهة جبن الموزريلا بوزن 750 جرام + 250 جرام هدية، ومتواجد لبنة المراعي فاخرة كامل الدسم بوزن 400 جرام، متوفر سمن المرعي نقي بوزن 800 جرام، كما يوجد خصم على حليب المراعي مركز سائل بوزن 170 جرام عدد 6 قطع، ويوجد زبدة المراعي غير مملحة بوزن 400 جرام، ومتاح المراعي شبيهة كريمة للطبخ بوزن 250 جرام عدد 2 قطع، كما متواجد في الخصم شبيهة جبن المراعي بالقشطة مربعات بوزن 132 جرام.

تضم خصومات العثيم زيتون سما أسباني أسود جامبو بوزن كيلو جرام، ومتاح مرتديلا النعمة بقري سادة بوزن كيلو جرام، كما يوجد جرين لاند شبيهة جبن أبيض بوزن 1.5 كيلو جرام، ومتواجد زيتون كوبوليفا شرائح زيتون أسود أو أخضر بوزن 900 جرام، ومتوفر عسل الشفاء غابة سوداء بوزن 500 جرام، كما يوجد شبيهة جبن بوك كريم بوزن 900 جرام عدد 2 علبة.

تحتوي الخصومات على شبيهة جبن كرافت الأصلية بوزن 870 جرام عدد 2قطعة، وتخفيض على عجينة جلاش أو كنافة أو بقلاوة من السنبلة بوزن 500 جرام، ومتوفر خضار مشكل من مونتانا مجمدة بوزن 400 جرام، ويوجد بسكويت تويكس كراميل مملح بوزن 36 جرام عدد 5 قطع، ومتاح كريمة دانا خفق وطبخ بوزن 500 جرام، ويوجد أرز مصري جرين فارمز بوزن 5 كيلو جرام، ومتواجد سكر أبو فهد أبيض ناعم بوزن 10 كيلو جرام، متوفر قهوة نسكافيه كلاسيك بوزن 200 جرام.