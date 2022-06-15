شوف تقسيط iPhone 13 Pro Max سعة 512 جيجابايت من نون السعودية بعد الخصومات

يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم أن يحصل على تقسيط iPhone 13 Pro Max من شركة نون السعودية، والتي تعتبر من أكبر الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، كما تقدم العديد من التسهيلات للمواطنين السعوديين أو المقيمين عند شراء المنتجات من أحد فروعها، بالإضافة إلى ذلك تقدم تخفيضات كبيرة على جميع السلع، ومن هذه السلع هاتف ايفون 13 برو ماكس، الذي يعتبر من أقوى الهواتف الذكية الموجودة حالياً بالأسواق السعودية، حيث يدعم الهاتف تشغيل شبكات الجيل الخامس، ويأتي أيضًا بكاميرات سينمائية ذات جودة عالية ودقة كبيرة وتعطينا فيديوهات ذات صوره نقية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على تقسيط iPhone 13 Pro Max من شركة نون السعودية.

تقسيط iPhone 13 Pro Max سعة 512 جيجابايت من شركة نون السعودية

سوف نتعرف معكم على سعر ايفون 13 برو ماكس 512 جيجابايت من خلال شركة نون السعودية وقيمة القسط الشهري وهى كما يلي:-

تتعامل شركة نون مع العديد من البنوك التي يمكن من خلالها تقسيط هاتف ايفون 13 برو ماكس .

مع العديد من البنوك التي يمكن من خلالها . سعر iPhone 13 Pro Max قبل الخصم 6699 ريال سعودي، وسعر الهاتف بعد الخصم 6199 ريال شامل قيمة الضريبة المضافة.

قبل الخصم 6699 ريال سعودي، وسعر الهاتف بعد الخصم 6199 ريال شامل قيمة الضريبة المضافة. تبلغ قيمة الخصم على الجوال 500 ريال سعودي بنسبة خصم قدرها 7%.

يبلغ القسط الشهري على هاتف ايفون 13 برو ماكس 517 ريال سعودي.

517 ريال سعودي. يستطيع أي مواطن أو مقيم أن يحصل على 4 هواتف بقيمة 22360 ريال سعودي.

يحصل العميل على فترة ضمان مدتها عامين.

مواصفات ايفون 13 برو ماكس

هناك العديد من المواصفات التي يحتوي عليها جوال iPhone 13 Pro Max وهى كما يأتي:-

تبلغ حجم بطارية الجوال 4352 مللي أمبير. الجوال يحتوي على أربعة كاميرات خلفية، كما يحتوي على كاميرتان أماميتان. تبلغ دقة الكاميرا الأساسية الخلفية 12 ميجا بكسل، كما تبلغ دقة الكاميرا الثانوية للجوال 12 ميجا بكسل. حجم ذاكرة الجوال 512 جيجا بايت. يحتوي الهاتف على فلاش من نوع ليد. لون الهاتف المعروض للبيع أزرق سييرا. الهاتف يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما يدعم تشغيل جميع شبكات الاتصال الأخرى. يحتوي الجوال على نظام تشغيل iOS 15. نوع المعالج A15 Bionic. حجم الذاكرة العشوائية للجوال 6 جيجا بايت. يبلغ حجم شاشة جوال iPhone 13 Pro Max الجديد 6.7 بوصة. يأتي الجوال بشريحة مزدوجة الأولى من نوع Nano SIM، والشريحة الثانية إلكترونية eSIM. الهاتف لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية لتوسيع الذاكرة الداخلية، لكن حجم ذاكرة الهاتف الداخلية تكفي لتحميل ألاف الملفات. هذا الإصدار مخصص للمملكة العربية السعودية.

البنوك التي من خلالها تقسيط iPhone 13 Pro Max سعة 512 جيجابايت

سوف نتعرف معكم على البنوك التي نستطيع من خلالها تقسيط ايفون 13 برو ماكس من شركة نون السعودية وأرقام خدمة العملاء كما يلي:-