نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير السعودية اليوم على الشاشات تصل إلى 60% في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية، مكتبة جرير تكون من المكاتب المهمة التي تقوم بمنح وتقديم الخصومات المذهلة مع العروض الرائعة والكبيرة التي يريدها ويرغب بها الكثير من الزبائن المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه المكتبة تعتبر من ضمن المكاتب المتخصصة في بيع كل السلع والمستلزمات التي يحتاج لها كل فرد بالمملكة، وأيضًا تكون المكتبة من المكاتب التي توفر باستمرار الخصومات الكبيرة والعروض المنافسة بالسعر القليل ليناسب كل شخص في المملكة.
عروض جرير السعودية
مكتبة جرير من أفضل وأشهر المكاتب التي تعطي وتقدم الخصومات الرائعة والكبيرة مع العروض المذهلة والقوية في المملكة العربية السعودية بالأسواق المالية والمركزية، كما أنها تعد من إحدى المكاتب التي تعطي كافة المستلزمات إلى العملاء المتواجدين في المملكة العربية السعودية، حيث يتواجد في تلك المكتبة كل السلع والمستلزمات التي يرغب بها طلاب المدارس مع منتجات المكاتب، وأيضًا يكون متوفر في جرير كافة الألعاب التي يريدها الأطفال.
تخفيضات جرير اليوم
- شاشة التلفزيون من النوع هاير حجم 65 بوصة الترا اتش دي باللون الفضي تكون بسعر 6999 بدلًا من 12299 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 65 بوصة الترا اتش دي بلون كسوف الفضة سعرها يكون 6999 بدلًا من 12999 ريال سعودي.
- بطاقة الشهادة من الماركة الغير محددة بالكرتون باللون الذهبي سعرها يكون 10 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع ال جي حجم 55 بوصة دقة نانو سل الترا اتش دي باللون الأسود سعرها يكون 3099 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع اديداس بيرفورمانس باللون الأسود تكون بسعر 249 ريال سعودي.
- دفتر الملاحظات من النوع روكو يونيفيرستي عدد 200 ورقة مع 5 فواصل مربعات سعرها يكون 25 ريال سعودي.
- دفتر المذكرة من الماركة الغير محددة 14 * 9 سم عدد 96 ورقة تكون بسعر 19 ريال سعودي.
- الكشاف اليدوي من الماركة الغير محددة ليد يعمل بالبطارية باللون الفضي يكون بسعر 5 ريال سعودي.
- مصباح الرأس من النوع انرجايزر فيجن اتش دي الليد يعمل بالبطارية باللون الأزرق يكون بسعر 55 ريال سعودي.
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