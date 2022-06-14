نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير خصم حتى 56% على الجوالات و الشاشات خصومات حتى نهاية شهر يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير خصم نصف الثمن على الجوالات و الشاشات خصومات حتى نهاية شهر يونيو، يتوفر شاشة تلفزيون سوني الترا اتش دي 65 بوصة OLED يعمل بدقة 4K تلفزيون أندرويد بسعر 3999 ريال بدلا من 7999 ريال توفير 4000 ريال تخفيض 50%، ، يتوفر شاشة تلفزيون هاير 65 بوصة الترا اتش دي يعمل بدقة 4K تلفزيون ذكي OLED باللون الفضي بسعر 6399 ريال بدلا من 12299 ريال توفير 5900 ريال تخفيض 43% ضمن عروض مكتبة جرير حتى نهاية شهر يونيو.

عروض مكتبة جرير على الهواتف و الشاشات

تتوفر شاشة تلفزيون ال جي 75 بوصة الترا اتش دي يعمل بدقة 4K، ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير بسعر 4699 ريال بدلا من 9999 ريال توفير 5300 ريال تخفيض 53%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن مكتبة جرير شاشة تلفزيون تي سي ال الترا اتش دي يعمل بدقة 4K أندرويد باللون الفضي ال اي دي بسعر 6999 ريال بدلا من 11499 ريال توفير 4500 ريال تخفيض 39% بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 6999 ريال.

خصومات شهر يونيو نصف الثمن

تتوفر شاشة تلفزيون ال جي 55 بوصة الترا اتش دي دقة نانو سل فور كي ال اي دي، ضمن عروض الشاشات شهر يونيو بسعر 3299 ريال بدلا من 7499 ريال توفير 4200 ريال تخفيض 56%، تتوفر ضمن عروض حرق أسعار مكتبة جرير شاشة تلفزيون هاير الترا اتش دي تدعم دقة 4K أندرويد DLED باللون الاسود بسعر 4099 ريال بدلا من 8149 ريال توفير 4050 ريال تخفيض 49%.

عروض أجهزة اللاب توب مكتبة جرير

يتوفر هواوي ميت بوك 14 اس حجم الشاشة 14.2 بوصة إنتل كور اي 7 سعة 512 جيجا بايت بسعر 4999 ريال بدلا من 6499 ريال توفير 1500 ريال تخفيض 23%، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو مكتبة جرير لينوفو ايديا باد 1 حجم الشاشة 11.6 بوصة إنتل يو إتش دي جرافيكس بسعر 1149 ريال بدلا من 1399 ريال توفير 250 ريال تخفيض 17% بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 549 ريال.

عروض شهر يونيو مكتبة جرير

يتوفر ديل انسبايرون 14 لاب توب حجم الشاشة 14.4 بوصة الجيل الحادي عشر انتل كور اي 7 بسعر 4799 ريال بدلا من 5699 ريال توفير 900 ريال تخفيض 15%، يتوفر ضمن عروض أجهزة اللاب توب مكتبة جرير هواوي ميت بوك اكس برو حجم الشاشة 13.9 بوصة إنتل كور اي 7 الجيل الحادي عشر بسعر 5499 ريال بدلا من 7499 ريال توفير 2000 ريال تخفيض 26%، يتوفر ضمن عروض مكتبة جرير بالمملكة لاب توب ديل اكس بي اس 15 انتل كور اي 7 الجيل العاشر بسعر 9999 ريال بدلا من 11999 ريال توفير 2000 ريال تخفيض 16%.

عروض الهواتف شهر يونيو

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي اس 21 ال اي يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 256 جيجابايت و8 جيجا رام باللون الابيض بسعر 2299 ريال بدلا من 2699 ريال توفير 700 ريال تخفيض 23%، يتوفر ضمن عروض الهواتف مكتبة جرير هاتف سامسونج جالاكسي اس 22 ألترا سعة 256 جيجابايت و 12 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الخامس باللون الاسود و الاخضر بسعر 5299 ريال بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 1099 ريال ضمن عروض مكتبة جرير حتى نهاية شهر يونيو.