شوف مجله عروض بنده الاسبوعيه 15 يونيو 2022 الموافق 16 ذي القعدة 1443 خصم 50%

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عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم من خلال هذا المقال اقوي العروض التي لا غني عنها حيث تعد عروض بنده الاسبوعيه من اهم العروض التي ينتظرها جميع الأشخاص في كل أيام أسبوع للاستفادة من التنزيلات المميزة التي تحتوي عليها علي كافه منتجاتها المتواجدة في العروض اليومية والأسبوعية التي تقدمها لذالك سارعوا في الاستفادة قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه حيث إن هناك إقبال كبير للغايه علي كافه المتاجر والأسواق ومولات بنده وهايبر بنده في جميع المدن.

عروض بنده الاسبوعيه 15 يونيو

تشمل عروض بنده كافه المشتريات التي يبحث عليها المواطن حيث تقدم له كافه أنواع الأجهزة المنزلية والملابس وجميع مستحضرات التجميل وأيضا المعقمات والمشروبات والأطعمة المختلفة بأسعار مميزه للغايه لذالك لا بد لكم من الذهاب لأقرب فرع حيث أن لأسواق بنده العديد من الافرع في كافه المدن في المملكة العربية السعودية كما يمكن لحضراتكم الاستفادة من عروض بنده الاسبوعيه والطلب أونلاين أيضا.

مجله عروض بنده الاسبوعيه اليوم

تتضم عروض بنده كافه أنواع الفواكه والخضروات والبقوليات وجميع أنواع السلع حيث تقدم عروض بنده الاسبوعيه أجود أنواع المنتجات الغذائية بأسعار لا تقبل المنافسة لذالك نذكركم بهذا العرض من خلال هذا المقال قبل نفاذ الكميه التي قد تم وضعها في كافه ألأقرع والذي يستمر لسبع أيام فقط في جميع المدن جده والرياض ومكه والسدحان أيضا حيث سنقدم لكم كافه المنتجات التي يحتوي عليها العرض كي تتعرفوا علي أسعارها.

تقدم متاجر بنده وهايبر بنده في يوم الأربعاء كافه أنواع الجن حيث تحتوي علي خليط الزبدة الغير ملحه وجبن عكاوي استرا وجبن قشقوان بقري داري بسعر 39.95 ريال سعودي وجبن فريكو والزيتون الأخضر أيضا ولبنه بريزيدون بسعر 21.95 ريال سعودي فقط ومخلل خيار ومكدوس فاخر وعسل النحل والعسل الأسود بسعر 9.95 ريال سعودي فقط والحلاوه الطحينه السادة أيضا وجميع أنواع الألبان.

تحتوي عوض نده علي زبادي طازج وحليب جونيور ندي طويل الأجل بسعر 17.95 ريال سعودي وحليب كامل الدسم أيضا بسعر 69.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي شرائح الجبن وجبن شيدر وجبن رومي مصري أيضا وصدور الدجاج والجبن الموزاريلا أيضا وأكياس الشاي واللبنة التركية كما تقدم مشروب الزبادي وكافه أنواع التمر والمشروبات طويله الأجل والتي يحتاج إليها كافه أفراد الأسرة نظرا لارتفاع درجه الحرارة.

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