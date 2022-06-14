نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الخيالية شهر يونيو تصل إلى نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الخيالية شهر يونيو تصل إلى نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية، حيث نقدم لكم مجموعة مذهلة من التخفيضات على الغسالات، الشوايات، المايكرويف، الثلاجات، المكيفات و الشاشات، يتوفر ميتاج غسالة تعبئة علوية سعة 12 كيلو 9 برامج غسيل 4 مفاتيح أبيض اللون بسعر 3099 ريال بدلاً من 3599 ريال تخفيض 14%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 149 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى.

عروض اكسترا الكبرى شهر يونيو

يتوفر كيتشين أيد صانعة قهوة سعة 1.7 لتر 1100 وات باللون الأسود بسعر 359 ريال بدلاً من 599 ريال تخفيض 40%، ضمن عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 18 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض حرق أسعار الأجهزة الكهربائية آريتي شواية عمودية 1300 وات باللون الأحمر بسعر 234 ريال بدلاً من 329 ريال تخفيض 29%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 12 ريال لمدة 36 شهراً.

خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى

يتوفر هومز شواية فحم مربعة الشكل مع رف جانبي وعجلات جانبية باللون الرمادي بسعر 699 ريال بدلاً من 1099 ريال تخفيض 36%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية نصف الثمن ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 34 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر هاير مايكرويف مع شواية سعة 34 لتر 1000 وات و 1250 وات للشواء باللون الفضي بسعر 449 ريال بدلاً من 799 ريال تخفيض 44%، ضمن خصومات شهر يونيو نصف الثمن ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 22 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر ال جي تلفزيون 50 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 2199 ريال بدلاً من 4429 ريال تخفيض 50%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر هومز تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي 3 مداخل إتش دي ام اي 2 مدخل يو اس بي بسعر 1399 ريال بدلاً من 2499 ريال تخفيض 44%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 67 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض المكيفات شهر يونيو

يتوفر ميديا مكيف جداري 31400 وحدة بارد بسعر 4799 ريال بدلاً من 5799 ريال تخفيض 17%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 230 ريال لمدة 36 شهرا بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 429 ريال، يتوفر ضمن عرض خاص للشهر يونيو كلاس برو مكيف جداري 30000 وحدة حار بارد بسعر 5199 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 249 ريال لمدة 36 شهرا بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 429 ريال.

عروض الثلاجات اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عرض خاص هيتاشي ثلاجة 12 قدم إنفيرتر بخار باللون الأبيض بسعر 3509 ريال، ضمن عروض الثلاجات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهرا بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر فريجيدير ثلاجة باب واحد 19.3 قدم إنفيرتر باللون الأبيض بسعر 5779 ريال بدلاً من 6199 ريال تخفيض 7%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 277 ريال لمدة 36 شهرا بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى.