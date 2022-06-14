نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف من داخل مهرجان لولو السابع أقوى عروض لولو Lulu offers في أقسام المنتجات الغذائية والمأكولات بأنواعهم في المقال التالي
تذوقوا النكهات الفلبينية الأصلية بأقل الأسعار في جميع فروع لولو هايبر ماركت بداية من اليوم ولفترة محدودة جداً ضمن المهرجان الفلبيني الأسيوي في جميع فروع لولو ماركت المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية وغيرها من فروع في باقي الدول العربية، وخاصة دول الخليج العربي، حيث لديهم منتجات مميزة المذاق بأعلى جودة وأقل سعر من خلال عروض لولو بالسعودية، وإليكم التفاصيل:
عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية
خصومات مميزة عديدة لفترة محدودة فقط داخل فروع لولو ماركت Lulu market بالمملكة العربية السعودية، وتضم: خصم خاص على سعر كانتون كالامانسيلاكي مي بانسيت الحلو الحار الأصلي، وعرض آخر منهم على سعر اجينوموتو مقليات الدجاج الأصلية بالثوم وخليط البقسماط الحار، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار بيستو كروبيك السلطعون، والحبار، والسمك، ومقرمشات البصل بالثوم، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار حولدن مي شعرية النشا بالذرة، وخصومات أخرى منهم على أسعار هوبي مكرونة نشا الذرة من البلاكبوك الخاصة.
تنزيلات مميزة داخل فروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية
توجد عروض منوعة اليوم داخل فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بفروعه بالمملكة، ومنهم: خصم خاص على سعر بينش بخاخ الجسم المميز، وعرض آخر منهم على سعر سيلكا لوشن تبييض البشرة الأصلي بالبابايا الخضراء، وعروض أخرى منهم على أسعار بينش كلاي فيكس جل الشعر المميز، وعرض آخر منهم على سعر بامبيني كولونيا الأطفال، وتنزيل آخر منهم على سعر سيلكا صابون الأعشاب لتبيض البشرة بالبابايا الخضراء، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار كوجي سان دريم صابون لتبييض البشرة وضد الشيخوخة، وعرض مميز آخر على سعر أول وايت صابون التفتيح العشبي.
تنزيلات اليوم من لولو السعودية ولفترة محدودة
تتوفر لدي فروع لولو السعودية عدة تنزيلات متنوعة على أسعار: هوبي اكبريس شعرية بيهون جيسادو سريعة التحضير، وعروض أخرى منهم على أسعار حافظات الطعام البلاستيكية من ماركة لولو بأحجام مختلفة صغيرة، وكبيرة، ووسط، وعروض أخرى منهم على أسعار شراب لولو بنكهاته الأصلية المختلفة.
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