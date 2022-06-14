نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو ماركت بأسعار أقل من عشرين ريال في المقال التالي

أقوى التخفيضات تجدها ضمن عروض لولو ماركت هذا الأسبوع حيث يمكنك شراء كافة مقاضيك من البقالة واكسسوارات الجوال، وأنواع مختلفة من الإلكترونيات بأقل الأسعار، يعرض هايبر لولو مجموعة متميزة من المنتجات بأسعار مخفضة أقل من عشرين ريال سعودي في جميع أقسام الهايبر، يمكنك شراء سماعات الأذن ووصلات الهاتف وغيرها من الأجهزة الإلكترونية البسيطة بأسعار تنافسية، كذلك توجد خصومات كبيرة على منتجات الألبان والأغذية المعلبة. عروض لولو ماركت اشتري كيلو من مخبوزات الكوكيز بقطع الشوكولاتة مقابل 19.95 ريال فقط بدلاً من 35.75 ريال.

احصل على كعكة الزبدة الناعمة مقابل 10 ريال بدلاً من 13.95 ريال سعودي.

وفر 11.90 ريال عند شراء كيك الغابة البيضاء حجم صغير سعر الحبة 19.95 ريال بدلاً من 31.85 ريال.

هريسة باللوز سعر الكيلو 19.95 ريال بدلاً من 29.70 ريال. مسحوق جوز الهند سعر الكيلو 15.90 ريال بدلاً من 20.90 ريال سعودي.

حمص أصفر سعر الكيلو 10.90 ريال بدلاً من 14 ريال. عروض لولو الأنعام مفروم غنم وزن الحبة 400 جرام بسعر 10 ريال بدلاً من 15.60 ريال للأربع حبات.

وفر مع عروض لولو 4.95 ريال سعودي بالحصول على فواكه داري أو مونتانا لب مانجو/ لب جوافة وزن الكيس كيلو بسعر 10 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

احصل على خصم 15 ريال سعودي على دو ستربس الدجاج الحار أو ستربس الدجاج العادي وزن الحبة 750 جرام مقابل 19.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

العربية للأسماك سمك جروبر فيليه مجمد وزن كيلو جرام مقابل 15 ريال بدلاً من 19.95 ريال سعودي. أمريكانا برجر بقري كلاسيك أو برجر دجاج أو برجر الدجاج بالبقسماط وزن كيلو جرام سعر الحبة 19.95 ريال بدلاً من 27.45 ريال.

لندن ديري آيس كريم عصا 60 مل × 6 حبات مقابل 19.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال. هايبر لولو جهاز الجلوس لتمارين البطن سبورتس شامبيون احصل عليه بسعر مميز ضمن عروض لولو لهذا الأسبوع بسعر 19.95 ريال فقط بدلاً من 43 ريال.

إلعب الكريكت باستخدام كرة فيكي للعب الكريكت مقابل 10 ريالات فقط بدلاً من 15 ريال. ديباكرز شبشب رجالي باشكال متنوعة مقابل 19.95 ريال للحبة بدلاً من 32 ريال.

احصل على شبشب نسائي ماركة ديباكرز بأشكال ومقاسات مختلفة بسعر 15 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو ماركت بأسعار أقل من عشرين ريال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض لولو ماركت بأسعار أقل من عشرين ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.