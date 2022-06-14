شوف عروض لولو هايبر النارية تقدم أقوى التخفيضات على السلع الغذائية تحت شعار منتجات بأقل من 20 ريالا لا تفوت العرض LULU

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اشتري لحم عجل هندي بدون عظم، وزن 500 جم، بسعر 18.45 ريال بدلاً من 23.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر النارية تقدم أقوى التخفيضات على السلع الغذائية تحت شعار منتجات بأقل من 20 ريالا لا تفوت العرض LULU - ثقفني

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