شوف عروض لولو ماركت باقل من عشرين ريال اشتري ما تحتاجه بأقل سعر

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مجموعة جديدة من عروض لولو ماركت المتميزة على مختلف السلع الغذائية والإلكترونيات، بالإضافة إلى خصومات كبيرة على الملابس ومنتجات العناية بالشعر والبشرة ومئات السلع الأخرى، يعرض هايبر لولو تخفيضات كبيرة على السلع الموجودة داخل جميع أقسامه حيث يمكنك شراء العديد من المنتجات بأسعار أقل من عشرين ريال، فتحت شعار أقل من 20 ريال سعودي بدأت عروض لولو هايبر ماركت على مختلف أقسام الهايبر. عروض لولو ماركت يوفر لولو هايبر ماركت مجموعة ممتازة من التخفيضات هذا الأسبوع، ومن بين المنتجات المعروضة الأسماك التي يصل عدد أصنافها إلى سبعين صنفاً يومياً.

سمك هامور وزن نصف كيلو جرام مقابل 16.45 ريال بدلاً من 20.50 ريال.

احصل على كيلو من سمك الكنعد الصغير وزن 500 جرام مقابل 14.95 ريال بدلاً من 25 ريال.

اشتري كيلو من سمك العندق مقابل 13.90 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

سمك السلطان إبراهيم سعر الكيلو 15.90 ريال بدلاً من 19.95 ريال. احصل على خصم 4 ريال عند شراء نصف كيلو من لحم الكتف البقري الباكستاني مقابل 14.45 ريال بدلاً من 18.45 ريال.

نصف كيلو من لحم العجل الهندي بدون عظم بسعر 18.45 ريال بدلاً من 23.5 ريال سعودي.

اشتري كيلو من الجبنة المصرية بكريمة مضاعفة مقابل 11.95 ريال بدلاً من 21.90 ريال للكيلو. هايبر لولو لمحبي الجبنة الإسكندراني المصرية يمكنك الحصول على خصم بقيمة 12.55 ريال، عند شراء الكيلو مقابل 13.95 ريال بدلاً من 26.5 ريال.

اشتري كيلو من اللبنة البلغارية بسعر مميز فقط 19.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال، ووفر مبلغ 13 ريال. اختر تشكيلة الفواكه التي ترغبها واحصل على كيلو من سلطة الفواكه مقابل 19.95 ريال بدلاً من 28.5 ريال، ووفر 8.65 ريال.

احصل على نصف دجاج مشوي عربي وجبة كومبو مقابل 13.90 ريال بدلاً من 18.5 ريال. عروض لولو يعرض لولو هايبر ماركت تشكيلة متميزة من الملابس للأطفال من الأولاد والبنات بمقاسات مختلفة. احصل على تي شيرت أولادي متنوع الأشكال ومقابل 10 ريالات بدلاً من 19 ريال، ووفر 9 ريال في كل حبة.

سروال قصير أولادي محبوك متنوع سعر الحبة 19 ريال بدلاً من 29 ريال. سروال رياضي للرضع ( بنين وبنات) 24 × 6 أشهر متنوع سعر الحبة 15 ريال بدلاً من 20 ريال.

تي شيرت بناتي برسومات متنوع سعر الحبة 10 ريال بدلاً من 19 ريال.

مرن أطفالك باستخدام نوزكي كرة سلة سعر الحبة 19.95 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت باقل من عشرين ريال اشتري ما تحتاجه بأقل سعر - ثقفني

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