شوف مجله عروض العثيم الاسبوعيه اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 خصم 50%

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عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم الاسبوعيه والتي تعد من اقوي العروض التي تقدمها أسواق عبد لله العثيم في كل أسبوع حيث تقدم لعملائها جميع المشتريات التي يبحثون عليها بأسعار مميزه للغايه كما تحتوي المجلة الخاصة بالعرض علي اقوي التنزيلات المميزة كي يتمكن كافه المقيمن داخل مدن المملكة العربية السعودية من الاستفادة من هذا العرض الذي يستمر لسبع أيام في جميع مدن المملكة العربية السعودية لذالك سارعوا واستفيدوا من عروض العثيم الاسبوعيه قبل انتهاء الكميه المحددة.

عروض العثيم الاسبوعيه 15 يونيو

تشمل هذه العروض التي تقدمها متاجر وأسواق وسوبر ماركت العثيم جميع المنتجات والسلع التي لا بد من توافرها في أي منزل لذالك نقدمها لكم من خلال هذا المقال ك تتعرفوا عليها وتستفيدوا منها حيث تحتوي علي الفاكهة والخضار والأسماك والدواجن واللحوم بجميع أنواعها والجبن والألبان وكافه أنواع العصائر والمياه المعدنية الهامة في فصل الصيف نظرا لارتفاع درجه الحرارة في الفترة الأخيرة .

مجله عروض العثيم الاسبوعيه

تقدم عروض العثيم في يوم الأربعاء كافه المتطلبات اللازمة والتي يحتاج إليها كافه أفراد الأسرة من سلع غذائية وأيضا أدوات منزليه واجهره منزليه بأسعار مميزه للغايه لذالك سارعوا قبل انتهاء العرض وانتهاء الكميه المتواجدة في كافه الفروع حيث أن العرض يستمر حتي نهاية الأسبوع القادم فقط كما أن هناك إقبال كبير للغايه من المواطنين في الأيام الأخيرة للاستفادة من هذا العرض المميز للغايه.

تشمل أسواق عبدلله العثيم كافه أنواع الأطعمة حيث تقدم لعملائها جميع انواع الحلويات والبقوليات والمكسرات أيضا بأسعار مميزه جدا حيث تقدم السميد الخشن والعدس والحمص وأيضا القهوة وبرغل خشن ابيض بسعر 6.50 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي جوز الهند وعجينه التمر والتمر السكري وبهارات مجدي مشكله أيضا بسعر 3.50 ريال سعودي.

وكافه أنواع البسكويت وشيبسي تسالي أيضا وبسكويت بالشوكلاته وبندق بسعر 6.95 ريال سعودي فقط وشاي خدير اسود كيس وخلطه الوليمة معتدل بسعر 11.95 ريال سعودي فقط والحليب وجبن برايد شرائح بيضاء بسعر 12.95 ريال سعودي فقط.

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