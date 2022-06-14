شوف تنزيلات بنده السعودية اليوم على المنظفات تصل إلى 70% في جميع الفروع

عروض بنده السعودية، شركة بنده تكون من ضمن الشركات الذي يكون مقرها الأساسي بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها من إحدى السلاسل لمتاجر البيع التي تكون من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط، وكذلك مع تواجد السلاسل الكبيرة التي تختص بمتاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية، مع توافر العديد من المتاجر والتي وصل عددها إلى نحو 200 متجر يتم تواجدهم في أربعة وأربعون مدينة، وأيضًا شركة بنده من الشركات التي تُشغل نحو اثنين فرع في المتاجر وهم، السوبر ماركت والهايبر ماركت.

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يقوم متجر أسواق بنده بتشغيل العديد من المراكز التي تخص التوزيع الأساسية التي وصل عددها إلى حوالي أربعة بالمملكة العربية السعودية، مع توافر العديد من الشحنات التي وصلت إلى ستمائة شاحنة.

وإن ذلك يكون من أجل توصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر والتي كانت نحو سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي، كما يقوم الكثير من الزبائن بالمجيء إلى الهايبر وكان عددهم مائة وعشرون مليون عميل.

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