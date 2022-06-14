نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات بنده السعودية اليوم على المنظفات تصل إلى 70% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض بنده السعودية، شركة بنده تكون من ضمن الشركات الذي يكون مقرها الأساسي بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها من إحدى السلاسل لمتاجر البيع التي تكون من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط، وكذلك مع تواجد السلاسل الكبيرة التي تختص بمتاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية، مع توافر العديد من المتاجر والتي وصل عددها إلى نحو 200 متجر يتم تواجدهم في أربعة وأربعون مدينة، وأيضًا شركة بنده من الشركات التي تُشغل نحو اثنين فرع في المتاجر وهم، السوبر ماركت والهايبر ماركت.
عروض بنده السعودية
يقوم متجر أسواق بنده بتشغيل العديد من المراكز التي تخص التوزيع الأساسية التي وصل عددها إلى حوالي أربعة بالمملكة العربية السعودية، مع توافر العديد من الشحنات التي وصلت إلى ستمائة شاحنة.
وإن ذلك يكون من أجل توصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر والتي كانت نحو سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي، كما يقوم الكثير من الزبائن بالمجيء إلى الهايبر وكان عددهم مائة وعشرون مليون عميل.
تخفيضات بنده اليوم
- سعر الطماطم كاندي مقدار 350 جرام يكون 6.95 ريال سعودي.
- عنقود الطماطم الكرز مقدار 290 جرام يكون بسعر 6.95 ريال سعودي.
- 390 جرام من الطماطم سترابينا يكون سعرها 8.95 ريال سعودي.
- شابورة دايت للرجيم من النوع امريكانا مقدار 350 جرام تكون بسعر 5.95 بدلًا من 7.75 ريال سعودي.
- 5 + 1 من الميني كرواسون بحشو كريمة الكاكاو من النوع سفن دايز مقدار 44 جرام عدد اثنان كيس يكون بسعر 12.95 بدلًا من 15 ريال سعودي.
- 375 جرام من الشابورة الطازجة من النوع امريكانا تكون بسعر 5.95 بدلًا من 7.75 ريال سعودي.
- طماطم من النوع كاندي كرو مقدار 350 جرام يكون سعرها 6.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الطماطم العنقودية يكون 7.50 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الطماطم البلحية يكون سعرها 7.50 ريال سعودي.
- اثنان كيس من البرجر الكبير بالسمسم من النوع هرفي تكون بسعر 4.95 بدلًا من 7 ريال سعودي.
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