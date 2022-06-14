الإشتراك في مسابقة الحلم MBC Dream وأرقام الهواتف لجميع الدول لربح الجائزة الكبرى مليون دولار

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الاشتراك الخاصة بها أصبحت محل بحث لكل عربي يرغب في الحصول على الجائزة الكبرى لتحقيق حلمه أو الحصول على الجوائز اليومية، حيث تعتبر من أكبر مسابقات الوطن العربي شهرة وتذاع على قناة ام بي سي تقديم الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، ففي خلال حلقة سحب اسم الفائز يستضيف أحد النجوم من الوسط الفني أو الوسط الرياضي لإعلان صاحب الجائزة، ويسارع الأشخاص عبر العالم بالاشتراك للحصول على الجائزة الكبرى والتي تقدر بقيمة نصف مليون دولار أمريكي أو منزل الأحلام بقيمة ربع مليون دولار، ويتم الإعلان الرسمي عن اسم الفائزين بالجوائز اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية من خلال موقع الإلكتروني الخاص بقناة ام بي سي موضحين اسم الفائز ودولته وقيمة الجائزة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

تعدد طرق الاشتراك في المسابقة حتى يتم إعطاء الفرصة لأكبر عدد من الجماهير العربية للدخول في السحب على الجائزة، ويعد أهمها هو الاتصال مباشرة على الرقم الخاص بدولة الشخص الراغب في الاشتراك بالمسابقة أو إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو DREAM ، أو من خلال الموقع الإلكتروني لقناة أم بي سي حيث يتم تتبع الخطوات بشكل إلكتروني، أو يمكن تحميل تطبيق المسابقة الرسمي على الهاتف المحمول.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

تم تخصيص لكل دولة رقم خاص بها ليتم الاشتراك من قبل مواطنيها بالمسابقة والدخول في السحب اليومي أو السحب على الجائزة اليومية والتي تتم بطريقة عشوائية إلكترونية، وفيما يلي الأرقام الخاصة بكل بلد:

على المقيمين بالمملكة العربية السعودية الاتصال عبر رقم 650444.

المقيمين بالإمارات الاتصال عبر رقم 6070.

ومن سوريا الاتصال عبر رقم 1555.

ومن مصر يمكن الاتصال بالأرقام 95458 أو 95450.

من دولة الكويت الاتصال عبر رقم 4141.

وعلى المقيمين بدولة البحرين الإتصال عبر رقم 94000.

وعلى المقيمين بدولة العراق الاتصال عبر رقم 2266.

ومن أي دولة بالعالم يمكن الاتصال عبر أحد الأرقام التالية:

0088216101092

00821622775627

شروط الاشتراك بالمسابقة

تم وضع عدد من الشروط الواجب توافرها بالمتصل للحصول على الجائزة: