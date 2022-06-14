نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزيت المستعمل كنز اوعي ترمية مشروع مربح فكرة لن تخطر علي بال العفريت في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعادة تدوير الزيت المستعمل ، هذا المشروع شائع جدًا مؤخرًا ، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يعرفون هذا المشروع المربح، قد يندهش المرء من الاسم ، ولكن في الواقع ، يتضمن المشروع عددًا لا يحصى من الصناعات ، وليس من المستغرب أن نتحدث عن الاستفادة من زيت الطهي لقلي البطاطس والكعك ، مع المطاعم والفنادق والحلويات التي تتعامل معها. القلي والخبز والطبخ ، يبقى السؤال هنا لماذا بشكل خاص فكرة إعادة تدوير الزيت المستعمل؟

إعادة تدوير الزيت المستعمل مشروع مربح

ترمي معظم الأسر الزيت المستخدم في سلة المهملات حتى يتم التخلص منه ، ولا يعتقدون أنه مفيد ، خاصة وأن العلم يعلم أن الاستخدامات المتعددة لزيت الطهي في درجات حرارة عالية يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة نحتاج إلى ذكرها ، لكنها لا تفعل ذلك. هذا ما يعنيه ، نفايات الزيوت غير مجدية ، وهذا صحيح للأسف لأن الغالبية العظمى من المطاحن تتجاهل أهمية نفايات الزيوت للعديد من المطاحن.

صناعات تدخل فيها زيوت الطعام المستعملة:

يستخدم لصنع الصابون (مثل صابون الأطباق).

يتم استخدامه لاستخراج زيت الجلسرين.

يتم استخدامه كوقود حيوي.

لقد دخلت العديد من الصناعات الأخرى التي لا يمكننا ذكرها.

طريقة البدء في مشروع إعادة تدوير الزيت المستعمل

الخطوة 1: الخطوة الأولى هي إجراء جرد شامل لجميع المصانع التي تستخدم زيت الطهي في أقرب منطقة تعيش فيها ، ثم قم بتوسيع نطاق البحث ليشمل عدة مناطق لرؤية جميع المصانع في مدينتك أو مقاطعتك التي تعيش فيها.

ثانيًا: قسّم هذه المصانع على الرقم التسلسلي ، وابدأ في التواصل مع المصانع الخمسة الأقرب إليك ، وأخبرهم أولاً أنه يمكنك توفير كمية معينة من زيت الطهي المستعمل ، وتحديد طلبهم الفعلي أو لديهم مورد ثابت. إذا أرادوا التعامل معك ، فما الكمية التي يحتاجون إليها كل شهر ، وكم سعر الكيلو لهم ، وشحن الزيت إليهم سيأتي منك أو منهم.

ثالثًا: لنفترض أنك حصلت على موافقة من أحد المصانع لأخذ نصف طن من الزيت المستعمل منك كل شهر بعد إجراء اتصال كامل مع عدد معين من المصانع.

رابعًا: إجراء جرد شامل لجميع المطاعم والفنادق والمصانع في المنطقة التي تستخدم الزيت ، وجمع زيت الطهي المستخدم بالكيلوجرام.

خامساً: التواصل مع الشركة المصنعة للموافقة على أن تكون المورد عند التوريد ، والموافقة على استخدام السيارة لنقل كمية البضائع إلى الشركة المصنعة وتحصيل المبلغ المستحق لك.