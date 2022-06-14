نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد مستوصف فى الكويت 2022 الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية moh.gov.kw في المقال التالي
رابط حجز موعد مستوصف صحي www.moh.gov.kw عبر وزارة الصحة الكويتية أدخلت وزارة الصحة بدولة الكويت خدمة حجز المواعيد الإلكترونية، والتي تسهل عددًا من الأمور لعامة الناس من خلال هذه الخدمة يمكن تحديد المواعيد في العيادات والمستشفيات المرتبطة بالوزارة، وبالتالي تقليل أوقات الانتظار في العيادة أو المستشفى.
رابط حجز موعد مستوصف فى الكويت 2022
- يمكنك الحصول على هذا النوع من الخدمة باتباع الخطوات التالية:
- قم بالاتصال بالموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية.
- اختر الرمز الذي يحتو على جدول مواعيد المركز الصحي في الكويت.
- ثم أدخل رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك، مع الحرص على كتابته بدقة.
- ثم قم بتسجيل الرقم التسلسلي الذي تمتلكه.
الكويت هي موطن لوفرة من العيادات والمستوصفات. اختر الموقع المطلوب أو أقرب موقع إليك.
- اختر نوع العيادة التي ترغب في فحصها بعد ذلك.
- بعد ذلك، يُطلب منك إدخال رقم هاتفك الشخصي.
- ثم أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.
- من أجل حجز العيادة المطلوبة، يجب عليك تضمين اليوم والتاريخ.
بعد إكمال الأسطر السابقة بشكل صحيح، ستتلقى موعدًا في اليوم الذي حددته وفي نفس التاريخ، وستتلقى أي معلومات جديدة بخصوص هذا الموعد عبر البريد الإلكتروني إذا كان هناك تغيير أو شيء غير متوقع.
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