رابط حجز موعد مستوصف فى الكويت 2022 الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية moh.gov.kw

رابط حجز موعد مستوصف صحي www.moh.gov.kw عبر وزارة الصحة الكويتية أدخلت وزارة الصحة بدولة الكويت خدمة حجز المواعيد الإلكترونية، والتي تسهل عددًا من الأمور لعامة الناس من خلال هذه الخدمة يمكن تحديد المواعيد في العيادات والمستشفيات المرتبطة بالوزارة، وبالتالي تقليل أوقات الانتظار في العيادة أو المستشفى.

رابط حجز موعد مستوصف فى الكويت 2022

ويرجع ذلك لوجود فيروس كورونا الذي يضطر العديد من وزارات الصحة حول العالم للحد من انتشار هذا الوباء وزارة الصحة الكويتية هي إحدى الوزارات التي توظف جميع الموارد المتاحة لمكافحة هذا المرض وتحمي سكان الكويت من الإصابة به.

وأصدرت الوزارة رابطًا لحجز موعد مع وزارة الصحة الكويتية ليتمكن كل شخص من العمل لحجز موعده الخاص للحصول على المسحة التي تحدد إصابته بهذا الفيروس من عدمه يضمن هذا الرابط عدم وجود اكتظاظ في العيادات التي تقدم هذه الخدمات، حيث يمكن أن يؤدي الاكتظاظ إلى تسريع انتشار المرض بشكل كبير www.moh.gov.kw.

يمكنك الحصول على هذا النوع من الخدمة باتباع الخطوات التالية:

قم بالاتصال بالموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية.

اختر الرمز الذي يحتو على جدول مواعيد المركز الصحي في الكويت.

ثم أدخل رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك، مع الحرص على كتابته بدقة.

ثم قم بتسجيل الرقم التسلسلي الذي تمتلكه.

الكويت هي موطن لوفرة من العيادات والمستوصفات. اختر الموقع المطلوب أو أقرب موقع إليك.

اختر نوع العيادة التي ترغب في فحصها بعد ذلك.

بعد ذلك، يُطلب منك إدخال رقم هاتفك الشخصي.

ثم أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.

من أجل حجز العيادة المطلوبة، يجب عليك تضمين اليوم والتاريخ.

بعد إكمال الأسطر السابقة بشكل صحيح، ستتلقى موعدًا في اليوم الذي حددته وفي نفس التاريخ، وستتلقى أي معلومات جديدة بخصوص هذا الموعد عبر البريد الإلكتروني إذا كان هناك تغيير أو شيء غير متوقع.