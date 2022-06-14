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رابط حجز موعد البطاقة الوطنية فى العراق 2022 البطاقة الوطنية الموحدة في دولة العراق هي التأكيد الرسمي الوحيد على أنك مواطن عراقي، وكذلك الطريقة الوحيدة للحصول على جميع حقوقك وتحمل مسؤولية القيام بمسؤولياتك وتستخدم البطاقة الوطنية الموحدة لكافة المعاملات الإدارية في القطاعين العام والتجاري وكذلك لكافة المصالح الحكومية سواء الصحية أو الاجتماعية أو التعليمية ونتيجة لذلك، تطلب الدولة من الأفراد العراقيين تجديد بطاقاتهم الشخصية سَنَوِيًّا لتعكس التغيرات في حياتهم. وفقًا للاتجاه العالمي للتقدم التكنولوجي والرقمنة، يتم إجراء الحجوزات والتحديثات على موقع الوزارة عبر الإنترنت بالكامل. رابط حجز موعد البطاقة الوطنية فى العراق 2022 أولاً، تصدر البطاقة الوطنية فقط لحاملي الهوية العراقية، ولا يخضع الوافدون والمقيمون العراقيون للمصادرة، فهي بمثابة إثبات لهوية المواطن العراقي وكافة حقوقه داخل البلد.

مع الموافقة الأخيرة من مديرية الشؤون الوطنية العراقية، يتم الآن إجراء الحجوزات عبر الإنترنت، بدلاً من الاضطرار إلى الذهاب إلى الموقع الرسمي والانتظار في الطابور لفترات طويلة حتى اكتماله، وقد تكون البيانات عرضة للخطإ بسبب كثرة العملاء أو ضياع المستندات وما شابه ذلك يتسبب في مشاكل جسيمة.

لإكمال إجراء الحجز عبر الإنترنت، يرجى اتباع هذه الخطوات بالتسلسل:

افتح http://nid-moi.gov.iq/ للموقع الرسمي لمديرية الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

للموقع الرسمي لمديرية الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. اختر نوع البطاقة.

اختر موعدًا مناسبًا ومن المؤكد أنك ستلتزم به.

يفضل تحديد تاريخ مبكر.

لا تنسَ تسجيل جميع معلوماتك والتحقق من دقتها.

وأعلنت العديد من المحافظات في العراق بشكل رسمي عن استخدام نظام البطاقة الموحدة عند النقر على خيار “حجز”. عمر شويل - جدة رابط حجز موعد البطاقة الوطنية فى العراق 2022 - ثقفني

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