نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دعم الكهرباء الأردن kahraba.gov.jo عبر منصة الكهرباء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دعم الكهرباء الأردن من أهم الروابط التي تم بحثها بعد انطلاق التسجيل في الأردن للاستفادة من التعرفة المدعومة للكهرباء، حيث تهتم المملكة الأردنية الهاشمية بالمواطن الأردني وترفع العبء عن كاهله، بعد الآثار المباشرة للاقتصاد نمو الأردن وحتى العالم خلال الفترة الأخيرة، حيث يتأثر المواطن بشكل مباشر بالتداعيات الداخلية والخارجية، هو حصول المواطن الأردني على تعرفة الكهرباء المدعومة، وخلال الفترة الأخيرة، كان لانتشار فيروس كورونا وزيادة عدد المصابين والوفيات أثر سلبي على دخل المواطنين في الأردن ودول أخرى، لذلك حرصت المملكة على تقديم الدعم وحزمة من القرارات، لصالح المواطن بما في ذلك دعم الكهرباء، فقد تم تدشين وصلة منصة دعم الكهرباء للحصول على التعرفة المدعومة حسب الشرائح التي تم تحديدها.

رابط تسجيل دعم الكهرباء الأردن

عند تطبيق نظام أسعار الكهرباء الجديد في الأردن، سيكون غير المسجلين مسؤولين عن دعم الكهرباء بموجب النظام الجديد، الأمر الذي سيكون له تأثير ملحوظ على أصحاب العدادات عالية الاستهلاك، بحيث يكون حساب التعرفة على أساس الاستهلاك أعلى مما كان عليه في الماضي، بينما سيستفيد المسجلون في منصة الدعم من تطبيق نظام الدعم للكهرباء على أساس الاستهلاك، لذلك تحث هيئة تنظيم الطاقة والمعادن المواطنين على التسجيل في أسرع وقت ممكن لتجنب التأثر بالتعرفة الجديدة.

رابط إلى منصة دعم الكهرباء الأردنية

الدخول إلى صفحة الويب “ kahraba. gov. jo “

“ انقر فوق زر التسجيل.

أكمل الحقول المطلوبة.

انقر فوق المربع المسمى التعهد والإقرار.

حدد حفظ.

رقم خلاصة القيد للمستفيد وهوية المزود الكهربائي الذي ينتمي إليه العداد.

رقم الهوية الوطنية لرب الأسرة الأردني أو الأردني المتزوج من أجانب.

رقم الاشتراك المطبوع على فاتورة الكهرباء.

معلومات المستفيد كاملة ودقيقة، بما في ذلك الاسم الكامل ورقم الهاتف المحمول ورقم الهوية الوطنية ورقم العداد ونوع المنزل.

موعد تنفيذ معدل الكهرباء الجديد

واختتمت الفعالية، ولم يتبق سوى تنفيذ معدل الكهرباء الجديد.

التسجيل في دعم الكهرباء في الأردن

قامت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن في الأردن بتفعيل الرابط لتقديم دعم الكهرباء للراغبين في الاستفادة من التعرفة المدعومة للكهرباء، وقد وصل عدد المسجلين في المنصة إلى أكثر من 416688 مسجلا، حيث بلغت نسبة الأردنيين المسجلين 98.62 في المائة ونسبة المسجلين في قطاع غزة حوالي 1.3 في المائة، وتبلغ فائدة دعم الكهرباء على خدمات الاتصالات حوالي 98.62 في المائة.

دعم الكهرباء بمختلف أنواعها

الدعم المباشر: مخصص للعملاء الذين يتراوح استخدامهم الشهري بين “51-200” كيلوواط ساعة و “201-600” كيلو واط ساعة، وفي هذه الحالة تتم إزالة 2.5 دينارا مباشرة من مبلغ الفاتورة شهريا يتم حذف 2 دينار من مبلغ الفاتورة باستثناء اشتراكات عدادات الخدمة ل “المباني السكنية” في قطاع المنازل.