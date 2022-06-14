شوف أقوى عروض بنده بالسعودية عروض ال 5 ريال على مجموعة متنوعة من المنتجات

أقوى عروض بنده بالسعودية عروض ال 5 ريال على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والسلع الأساسية التي لاغنى عنها في أي منزل، جاء هذا العرض ضمن جهود بنده المستمرة في تلبية احتياجات أكبر شريحة من عملائها، تسري عروض بنده وهايبر بنده بالمملكة العربية السعودية لمدة أربعة أيام في الفترة مابين يوم الأحد 12 يونيو إلى يوم الثلاثاء 16 يونيو 2022 أو حتى نفاذ الكمية.

أقوى عروض بنده بالسعودية عروض ال 5 ريال على مجموعة متنوعة من المنتجات

تدعو بنده جميع عملائها لزيارة فروعها الموجودة في جميع أنحاء المملكة لمتابعة عروض ال 5 ريال، أو تصفح البروشور الخاص بهذه العروض أونلاين، للإستفادة من الأسعار المخفضة في شراء جميع مستلزماتهم الموجودة داخل العرض، ونوضح فيما يلي بعض من أهم هذه العروض:

كيلو جمبري منظف 40/31 بسعر 57.95 ريال، الجمبري مصدر هام جدًا الزنك المسؤول عن الكثير من العمليات الحيوية بالجسم، كما أنه يعمل على تطوير خلايا الدم الحمراء بالجسم لإحتوائه على فيتامين أ ، فيتامين ب12 الهام جدًا لتقوية الأعصاب.

عروض بنده اليوم على الأجبان الطازجة، جبنة نابلسية مغليةنصف كيلو بسعر 15 ريال بدلاً من 25 ريال سعودي، جبنة حلوم استرا سعر 500 جرام 15 ريال بدلاً من 24 ريال، سعر نصف كيلو جبن هايلاند قريش بسعر 5 ريال بدلاً من 14ريال، تزداد حركة الشراء على أنواع الأجبان المختلفة فمثلاً الجبنة النابلسية تدخل في إعداد الكثير من أطباق الحلويات مثل الكنافة والقطايف، أما الجبنة القريش غنية بالكثير من الفوائد اللازمة للصحة العامة للجسم، كما أنها قليلة السعرات الحرارية لذلك فهى تساهم في فقدان الوزن الزائد.

كيلو كتف عجل بدون عظم بسعر 49.95 بدلاً من 63.95 ريال سعودي، لحم العجل غني بالفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة والبروتينات والفيتامينات اللازمة لصحة الإنسان، كما أنه يحتوي على فيتامينات B6 ،B12 الذين يقومون بدورهم في تخزين الطاقة بالجسم.

منتجات بنده يتم بيعها داخل أسواق وفروع بنده فقط وتحمل شعار بنده، نظرًا لجهود المملكة الدائم نحو تحقيق الافضل، حصلت بنده عام 2005 على جائزة أفضل شركة للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، حصلت على جائزة العلامة التجارية المميزة.