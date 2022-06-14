وداعا للبديكير شمعة واحدة للتخلص من تشققات الأقدام و الجلد الميت فى ثوانى بدون اى ألم

تشققات الاقدام من أكثر الأمور المزعجة وخاصة للسيدات لأنها تسبب الأحراج والعديد من المراهم والمرطبات لا تعطي أي نتيجة أو تكون حل مؤقت لفترة معينة فقط لذلك يلجأ الكثير إلى الإنترنت للبحث عن حلول طبيعية ليس لها أى آثار جانبية ضارة لعلاج تلك المشكلة للأبد والتخلص من الجلد الميت نهائيا بلا عودة والشمع أحد المكونات الذى اثبت فاعليته فى علاج تشققات الأقدام.

وصفات طبيعية لعلاج تشقق القدمين

يمكن علاج تشققات الأقدام بمكون لا يخطر على البال وهو الشمع وهذا سنتعرف عليه اليوم معا

المكونات

شمعة.

عصير ليمون اتنين ملعقة كبيرة.

زيت اللوز الحلو ملعقة كبيرة.

زيت الزيتون ثلاث ملاعق كبيرة.

كيفية الإعداد

فى وعاء يوضع عصير الليمون وتسيح الشمعة وتضاف إليه مع التقليب المستمر ثم تضاف الزيوت زيت اللوز الحلو وزيت الزيتون وتقلب جميع المكونات حتى تتجانس وتصبح ذات ملمس كريمى.

تطبق تلك الوصفة على مكان التشققات والجلد الميت وتترك لمدة 15 حتى تجف تماما ثم تغسل الأقدام بالماء الدافئ وتجفف جيدا.

يوضع كريم ترطيب على التشققات بعد كل استخدام ويتم الاستخدام مرة واحدة يومياً وسوف يظهر الاختلاف الكبير فى علاج التشققات في غضون أيام.

طرق طبيعية للتخلص من تشققات الأقدام

يمكن استخدام الشمعة بطريقة أخرى لعلاج تشقق القدمين والجلد الميت: