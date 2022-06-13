نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور شعر زائد في منطقة الذقن عند السيدات يسبب تأخر الحمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الأمومة فطرة وهبها الله للمرأة وعندما تتزوج الفتاة يكون شغلها الشاغل هو متى ستصبح أم ومتى سوف تحمل بطفلها وتنعم بوجوده بين يديها، ولكن قد يحدث في بعض الأحيان تأخير لهذا الحمل لعدة أسباب ولكم أهم هذه الأسباب قد تكون ناتجة عن تغييرات في هرمونات المرأة المتزوجة ويكون ذلك ناتج عن زيادة إنتاج الهرومونات الذكورية في جسد المرأة مما يؤدي إلى ظهور الشعر الزائد في بعض الأماكن مما يؤدي إلى تأخر الإنجاب والتي قد تظهر علامتها على المرأة المتزوجة ولكن قد لا تلاحظها المرأة وتتمثل بعض هذه الأعراض في الأتي:

ظهور شعر زائد في منطقة الذقن:

وجود الشعر الزائد عن الحد وفي بعض الأماكن التي لا يكون فيها عادة ظهور للشعر وهذا يكون سبب رئيسي لتأخر الإنجاب وذلك يكون ناتج عن متلازمة المبيض المتعدد التكيسات والذي قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب والسمنة وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وقد يكون سبب رئيسي للعقم وصعوبة الحمل.

عدم إنتظام الدورة الشهرية:

فعدم إنتظام الدورة الشهرية هو سبب واضح جدا لتأخر الإنجاب و يكون ذلك ناتج عن تغيرات ولغبطة في الهرومونات الجسدية.

تناول الأدوية التي لا تتناسب مع الحمل:

قد يستلزم علاج ظهور الشعر الزائد عند المرأة علاج قد لا يتناسب مع حدوث الحمل مثل مضادات الأندروجينات والتي تعمل على تخفيض إنتاج الهرومونات الذكرية التي يتم إنتاجها في جسد المرأة وكذلك تناول أدوية منع الحمل فهي قد تكون علاج فعال لتقليل ظهور الشعر والتي قد يصفها الطبيب لحالة ظهور الشعر الزائد مما يؤخر الحمل في خلال فترة العلاج.

السمنة:

يعتبر الوزن الزائد أحد أهم تأخر الإنجاب عند المرأة فزيادة الوزن يؤدي إلى زيادة هرمون التستوستيرون في الجسم هذا بالإضافة إلى زيادة نسبة الدهون في منطقة البطن مما يحفز من إنتاج هرمون الإندروجين الذكري والذي يؤدي إلى زيادة نمو شعر الذقن لدى المرأة المتزوجة ويؤدي أيضا إلى حدوث تكيسات المبيض بشكل كبير مما يأخر ويمنع الحمل.