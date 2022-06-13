شوف عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى الصفقات الأسبوعية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات الأسبوعية على صفقات مختارة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بأفضل الخامات واوفر الأسعار، هذا بالإضافة إلى عروض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وغيرها العديد من المنتجات الطازجة يوم بيوم، والمنتجات المستوردة من الخارج، لتتمتع بتجربة جديدة وفريدة من حول العالم وانت في مكانك، حيث أن شعار لولو هايبر ماركت الدائم هو لولو هايبر ماركت حيث يأتي العالم إلى التسوق، والجدير بالذكر أن جميع هذه العروض وأكثر متوفرة في جميع فروع الشركة المنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، مع توقع اختلاف العروض في المناطق الأخرى.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأجهزة الكهربائية:

سوبر جنرال سبليت مكيف بارد واحد طن بسعر 1,799 ريال سعودي بدلاً من 1,999 ريال.

نيكاي مكيف سبليت واحد ونصف طن بارد بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 2,499 ريال.

كاندي غسالة تعبئة علوية وزن 10 كيلو جرام بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 1,999 ريال.

ميديا غسالة صحون مزودة ب 7 برامج بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 1,599 ريال.

محضرة الارز من نيكاي سعة 2,8 لتر بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.

عصارة متعددة الوظائف مع خلاط من نيكاي بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 165 ريال.

وعرض قوي على ثلاجة من نيكاي مقاس 6.5 قدم بسعر 1,199 ريال سعودي بدلاً من 1,499 ريال.

وعرض خاص على نيكاي غسالة تعبئة علوية من نيكاي سعة 5 كيلو بسعر 849 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال.

قلاية هوائية من أيكون سعة 27 لتر بسعر 489 ريال سعودي بدلاً من 659 ريال.

شواية كهربائية من أيكون بسعر 85 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

موقد حراري كهربائي مزدوج من أيكون بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.

عروض الأدوات المنزلية المتنوعة:

برستيج طقم أواني طهي مجموعة مكونة من 10 قطع بسعر 259 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

شيفلاين قدر طهي غير لاصقة مقاس 22 سم بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

لولو طقم مقلاة غير لاصقة مكون من قطعتين بسعر 44 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال.

عرض باسباتشي طقم أكواب زجاجية مكون من 6 قطع بسعر 22 ريال سعودي بدلاً من 32 ريال.

كوماكس زجاجة ماء سعة واحد لتر بسعر 7.50 ريال سعودي بدلاً من 10 ريال.

طقم سكاكين من برستيج مكون من ثلاث قطع بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.