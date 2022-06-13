شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

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عروض العثيم الاثنين هايبر العثيم يقوم بمنح أكبر الخصومات الرائعة والعروض المذهلة والقوية التي تكون متواجدة بشكل مستمر طوال العام أما أن تكون من المنتجات الغذائية والغير غذائية منها، المجمدات والأجهزة والأدوات المنزلية والخضروات والمجمدات والأجهزة الكهربائية وكل ما يتوافر في السوق، كما أن سوق العثيم يكون من أشهر الأسواق الناجحة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية والتي قامت بتقديم أكبر العروض والخصومات التي يبحث عنها كافة المواطنين في السعودية.
عروض بنده اليوم في المملكة على جميع السلع تصل إلى 70% في جميع الفروع
عروض العثيم اليوم
سوق العثيم يكون من أكبر السلاسل التجارية التي تتواجد في المملكة العربية وجمهورية مصر العربية، كما يتوافر في السوق العديد من الأصناف والأقسام لكي يتم تلبية كل المتطلبات والاحتياجات التي تخص العائلات والمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية ومنها، قسم الأجهزة والأدوات المنزلية والألعاب والمنتجات الخاصة بالأطفال والسوبر ماركت والحيوانات الأليفة وكل المنتجات التي يريدها الأفراد المقيمين في المملكة.
خصومات العثيم
- 3 * 160 جرام من الزبادي اليوناني بالفراولة من النوع نادك تكون بسعر 9.95 ريال سعودي.
- الشيبسي المقلي من النوع سان كارلو مقدار 180 جرام يكون بسعر 6.50 بدلًا من 9.25 ريال سعودي.
- 250 جرام من العسل الطبيعي نوعه فيكتو يكون بسعر 5.50 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من الأرز فيكتو سيلا البسمتي يكون بسعر 26.95 بدلًا من 40.95 ريال سعودي.
- 900 جرام من الخضار المشكلة نوعها داري يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.75 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الفراولة المجمدة من النوع داري تكون بسعر 8.95 بدلًا من 12.25 ريال سعودي.
- الخضار المشكل من الفاصوليا والبازلاء مقدار 400 جرام سعره يكون 5.75 بدلًا من 7.50 ريال سعودي.
- 1 لتر من كريمة الطبخ من النوع بوك تكون بسعر 19.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- تورتة نصفين الحجم الوسط يكون سعرها 44.95 بدلًا من 45.95 ريال سعودي.
- 7 قطع من كرواسون ميني بحشوة الشوكولاتة تكون بسعر 9.95 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.
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