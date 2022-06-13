شوف عروض لولو ماركت الاحتفال الفلبيني خصومات هائلة lulu hypermarket

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أقوى العروض يقدمها لولو ماركت كالعادة فمن المعروف أن هايبر لولو يقدم أفضل العروض لعملائه، يمكنك الاستفادة من التخفيضات الهائلة التي يقدمها لولو هايبر ماركت على جميع المنتجات على اختلافها في المهرجان الفلبيني، مئات السلع بأقل الأسعار تستطيع شراء كافة مقاضي الأسبوع من هايبر لولو بأسعار تنافسية، حيث يقدم لولو تخفيضات كبيرة على المنتجات الفلبينية المختلفة بالإضافة إلى العديد من الأصناف الأخرى، يضم العرض تخفيضات على السلع التموينية والغذائية المعبأة والطازجة. لولو ماركت اشتري كيس من مانيلا بامبي أعواد جبن هلابينو وزن 300 جرام مقابل 16.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال بخصم أربع ريالات.

احصل على مانيلا بامبي مولو لفائف وزن 200 جرام بسعر 4 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

أصابع جبن مجمدة وزن 250 جرام من انتاج مانيلا بامبي سعر الحبة 12.95 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال. وفر مع العروض المقدمة من لولو هايبر ماركت واشتري ريبيسكو كراكرز محشو شوكولاتة ساندوتش مقابل 13 ريال بدلاً من 16.95 ريال للحبة.

ماي سان كراكرزبالعسل وزن 200 جرام مقابل 9.95 ريال للحبة بدلاً من 13 ريال.

شعيرية نشا الذرة هوبي وزن الحبة 454 جرام بسعر 7.5 ريال سعودي. اشتري شعيرية سريعة التحضير هوبي إكسبرس بنكهة الدجاج أو نكهة المأكولات البحرية سعر الحبة الواحدة 1.95 ريال بدلاً من 2.95 ريال.

هوبي مكرونة نشا الذرة البلابوك الخاصة اللقلق وزن الحبة 454 جرام مقابل 7.5 ريال سعودي بدلاً من 9.5 ريال. عروض لولو سيلكا صابون التبييض العشبي/ البابايا الخضراء بسعر 5.95 ريال بدلاً من 8 ريال للحبة.

اشتري كوجي سان صابوني مكاغحة علامات تقدم السن وزن الحبة 135 جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال سعودي. كولونيا الأطفال بامبيني 125 مل متنوع سعر الحبة 8.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال.

بخاخ معطر للجسم بينش عبوة 100 مل متنوع مقابل 15.95 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال. لولو هايبر ماركت جاك ان جيل رقائق الذرة بنكهة الشواء 110 جرام مقابل 4 ريالات بدلاً من 6 ريال.

سوجو فول سوداني بنكهة الثوم 100 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15.5 ريال سعودي.

كوبيكو بلانكا قهوة كريمية 30 جرام × 5 أكياس احصل على خمس حبات مقابل 7.5 ريال بدلاً من 10 ريال. يو إف سي صلصة تمر هندي 40 جرام مقابل 3.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال. احصل على دابر فاتيكا شامبو 400 مل × 2 عبوة ترويجية مقابل 15.90 ريال بدلاً من 27.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت الاحتفال الفلبيني خصومات هائلة lulu hypermarket - ثقفني

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