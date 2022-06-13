نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم في المملكة على جميع السلع تصل إلى 70% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض بنده السعودية، شركة بنده من ضمن الشركات التي يتواجد بها أكبر وأقوى العروض والخصومات المتميزة التي تتواجد في كافة الفروع في المملكة العربية السعودية التي تتواجد على جميع المنتجات الغذائية التي يريدها كل فرد مقيم بالمملكة العربية السعودية ومن ضمنها، اللحوم والدجاج بكل أنواعها مع الألبان والأجبان، حيث يتواجد في السوق التخفيضات المذهلة والعروض الكبيرة على كل المنتجات بالسوق، فإن السوق من إحدى الشركات المتميزة التي تمنح أكبر العروض والخصومات التي تناسب كل شخص في السعودية.
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من الشركات التي قامت بطرح العديد من الأصناف والمنتجات التي وصل عدد الأصناف إلى 400 سلعة من المنتجات الخاصة بالعلامات التجارية في السوق وذلك يكون لكي يتم خدمة الكثير من الزبائن، حيث أن شركة بنده تعد من إحدى متاجر التجزئة الموثوق بها في الكثير من المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية، كما يعمل في هذه الشركة العديد من العمال حوالي عشرون ألف موظف بكل جديه وإتقان حتى يقوم بإنجاز كل المهمات في فترة صغيرة لتحسين جودة الحياة عن طريق العمل بالشكل المستمر من أجل تقديم الخصومات والعروض القوية والكبيرة.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 10 كيلو جرام من الأرز المزة البسمتي نوعه الشعلان يكون بسعر 56.95 بدلًا من 76.75 ريال سعودي.
- 6 حبات من الفول المدمس نوعه حدائق كاليفورنيا مقدار 450 جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 41.70 ريال سعودي.
- كاتشب الطماطم العبوة الضاغطة من النوع هاينز مقدار 910 جرام يكون بسعر 11.95 بدلًا من 24.50 ريال سعودي.
- لحم التونة الخفيف المفتتة في زيت دوار الشمس من النوع ريم عدد 4 حبات مقدار 160 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 18 ريال سعودي.
- شامبو من النوع هيربال إيسنس مقدار 400 جرام يكون بسعر 13.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- بهار المهباج مقدار 275 عدد اثنان كيس يكون بسعر 18.95 بدلًا من 25.90 ريال سعودي.
- 500 جرام من مسحوق جوز الهند يكون بسعر 10.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- كبسة الرز البخاري من النوع بهارتي مقدار 320 جرام سعرها يكون 29.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- 3 حبات من بهار نوعها مجدي مقدار 60 جرام سعرها يكون 9.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.
- 250 جرام من عين الجمل الجامبو من النوع عافية سعره يكون 33.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.
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