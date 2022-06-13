شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات واللاب توب خصم يصل ل 45% عروض التقسيط من جرير

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عروض جرير المملكة العربية السعودية تكون مكتبة جرير من المكاتب التي تقدم أقوى الخصومات والعروض الكبيرة التي تكون متوافرة بها، حيث أن هذه المكتبة من إحدى أكبر المكاتب الشهيرة المتخصصة في بيع كل المنتجات والسلع التي يحتاجها ويريدها كل المقيمين في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه المكتبة قد قامت بتقديم وتوفير هذه العروض والخصومات بالسعر القليل حتى يناسب كل مواطن في السعودية.
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عروض جرير اليوم
مكتبة جرير تكون من إحدى المكاتب التي قدمت ووفرت كل المستلزمات والمنتجات التي يحتاجها ويرغب بها كل فرد في المملكة العربية السعودية بالسوق المركزي والمالي، كما أن هذه المكتبة قد وفرت كافة المنتجات والمستلزمات التي يريدها ويرغب بها كل شخص في المملكة العربية السعودية، وكذلك يكون متوافر في هذه المكتبة كل السلع والمنتجات التي يرغب بها ويردها كل طلاب المدارس مع منتجات المكاتب وكل الألعاب الخاصة بالأطفال في المملكة.
خصومات جرير اليوم
- المقلمة المرنة من الماركة الغير محددة باللون الأزرق يكون سعرها 19 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر مع الملحقات التي تناسب جهاز حجم 15 بوصة من النوع اتريوم تويل باللون الوردي سعرها يكون 139 ريال سعودي.
- مقلمة أقلام الرصاص من الماركة الغير محددة الناعمة باللون الأبيض أو الأزرق تكون بسعر 9 ريال سعودي.
- دفتر الكتابة العادي من النوع روكو المربعات عدد 40 ورقة باللون الأبيض يكون بسعر 2.5 ريال سعودي.
- المقلمة المرنة من جو لاب تروبيك باللون الأزرق أو الوردي سعرها يكون 9 ريال سعودي.
- طقم الألوان الخشبية من النوع روكو 48 باللون الأسود المتوسط عدد 48 قطعة يكون بسعر 30 ريال سعودي.
- الألوان اللاصقة من سارجنت Art عدد 12 لون يكون بسعر 35 ريال سعودي.
- دفتر الكتابة الممتاز من النوع كامبريدج عدد 140 ورقة المسطر باللون الأصفر يكون بسعر 29 ريال سعودي.
- سعر دفتر الكتابة العادي المسطر باللون الأصفر عدد 40 ورقة يكون بسعر 1.5 ريال سعودي.
- مقلمة أقلام الرصاص من النوع مووس فلامينغو الناعمة باللون الفيروزي سعرها يكون 9 ريال سعودي.
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