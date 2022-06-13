شوف تقسيط هاتف آبل ايفون 13 من مكتبة جرير السعودية وقيمة الخصم على الجوال

تقدم مكتبة جرير العديد من العروض الممتازة على العديد من الهواتف الذكية، ويستطيع أي مواطن أو مقيم أن يحصل على تقسيط آبل ايفون 13 من مكتبة جرير السعودية مع تسهيلات كبيرة على السداد، كما تقدم المكتبة خدمة التقسيط على جميع المشتريات بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل والتي تتيح للعملاء شراء المنتجات من جرير وتسديد قيمتها على أقساط شهرية ميسرة وذلك حسب اختيار العميل، حيث يستطيع العميل أن يقسط قيمة هاتف iPhone 13 على 6 أشهر أو 12 شهر أو 24 شهر أو 36 شهر، كما يحرص أغلب الشعب السعودي على شراء هواتف أيفون من شركة آبل الأمريكية بسبب متانتها وشياكة تصميمها، ويعتبرونها من أهم مظاهر مواكبة العصر، وتقدم مكتبة جرير أيضًا تقسيط iPhone 13 Pro Max وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على تقسيط هاتف آبل ايفون 13 من مكتبة جرير السعودية.

تقسيط هاتف آبل ايفون 13 من مكتبة جرير السعودية

يستطيع أي مواطن أو مقيم بالمملكة العربية السعودية الحصول على جوال iPhone 13 بالتقسيط من مكتبة جرير من خلال شركة كوارا للتمويل وسوف نتعرف على جميع التفاصيل من خلال مقالنا هذا وهى كما يلي:-

تبلغ سعة تخزين الجوال الداخلية 128 جيجابايت.

يبلغ سعر جوال آبل ايفون 13 قبل الخصم 3799 ريال سعودي، وسعر الهاتف بعد الخصم 3499 ريال سعودي.

قبل الخصم 3799 ريال سعودي، وسعر الهاتف بعد الخصم 3499 ريال سعودي. نسبة الخصم على الجوال 7%.

تبلغ قيمة القسط الشهري على الجوال 162 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

تقدم مكتبة جرير خدمة التوصيل للمنزل بالمجان.

المعارض التي يتوفر فيها iPhone 13

هناك العديد من معارض مكتبة جرير التي يتوفر فيها تقسيط هاتف آبل ايفون 13 من مكتبة جرير بالسعودية وهى كما يأتي:-

معرض حي الحمراء بالرياض طريق الملك عبد الله مخرج 10. معرض حي الربوة بالرياض- طريق عمر بن العزيز. طريق خريص- حي الريان- الرياض مخرج 13. معرض طريق الدائري الجنوبي- مخرج 25 الرياض. معرض طريق عثمان بن عفان- حي النرجس- الرياض. الدائري الشمالي- حي المصيف- الرياض مخرج 6. معرض الثغر بلازا- طريق الملك خالد مع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. المعارض مفتوحة من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.

مواصفات ايفون 13

يحتوي جوال iPhone 13 على العديد من المواصفات الرائعة وهى كما يلي:-