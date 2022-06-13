نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم تصل إلى 60% على اللحوم والفواكه الطازجة في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، يكون هايبر العثيم من السلاسل التجارية الكبيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أنه يتواجد به عدة أصناف وأقسام وذلك من أجل تلبية كافة متطلبات واحتياجات المواطنين والعائلات بالكامل في المملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك الأقسام يه، الألعاب والسوبر ماركت والأدوات المنزلية والحيوانات الأليفة والمستحضرات التي تخص الأطفال، كما يتواجد به أيضًا قسم للأجهزة المنزلية وغير ذلك من المنتجات التي يرغب بها كل شخص في السعودية.
تخفيضات العثيم السعودية
يقوم سوق العثيم بتقديم الخصومات المذهلة والعروض القوية والكبيرة التي تتواجد بشكل مستمر طوال السنة سواء كانت من السلع الغذائية والغير غذائية من الخضراوات والمجمدات والمنظفات والأدوات والأجهزة المنزلية والكهربائية وكافة ما يتواجد في الهايبر.
حيث أن ذلك الهايبر يكون من الأسواق الناجحة والشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم الخصومات والعروض الكبيرة التي يريدها ويبحث عنها كل الأفراد في المملكة.
عروض العثيم اليوم
- سعر الكيلو جرام من المانجو سمكة يكون 6.95 ريال سعودي.
- التفاح رويال جالا مقدار كيلو جرام يكون بسعر 6.85 ريال سعودي.
- التفاح الأصفر مقدار كيلو جرام يكون بسعر 6.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من البرتقال العصير يكون 2.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من الكمثرى روز ماري يكون سعرها 11.95 ريال سعودي.
- اثنان علبة من المشمش السلة يكون بسعر 15.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من الخوخ يكون 5.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الموز يكون 3.75 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من المانجو الباكستاني يكون 10.95 ريال سعودي.
- اثنان علبة من الخوخ السكري يكون 15.95 ريال سعودي.
- لحم العجل البلدي بغير عظام مقدار كيلو جرام يكون بسعر 55.95 ريال سعودي.
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