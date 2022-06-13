شوف خصومات بنده اليومية تمتع بخصم 50% عند التسوق هذا الأسبوع مع بنده اغتنم الفرصة

خصومات بنده اليومية، تكون شركة بنده من أهم الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تعد مقرها الأساسي، حيث أنها من إحدى السلاسل المتخصصة في متاجر البيع من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط وكذلك مع توافر السلاسل الكبيرة والرائعة التي تختص لمتاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا يتوافر العديد من المتاجر التي كانت نحو مائتي متجر يتم تواجدهم في عدد 44 مدينة، حيث أن شركة بنده من إحدى الشركات التي تستطيع تشغيل اثنان فرع بالمتجر وهم الهايبر ماركت والسوبر ماركت.

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خصومات بنده اليومية

سوق بندة يكون من المتاجر الرائعة والمفضلة التي تقوم بتشغيل العديد من المراكز التي تخص التوزيعات الأساسية والتي وصل عددها حوالي أربعة يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية، عند توافر العديد من الشحنات التي كان عددهم حوالي ستمائة شاحنة من أجل توصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر وعددهم نحو سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي، كما يقوم الكثير من العملاء كل سنة بزيارة الهايبر نحو عشرون مليون عميل ليقوموا بشراء جميع متطلباتهم.

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تخفيضات بنده الشهرية الجبن الشيدر من النوع المراعي مقدار 6 * 56 جرام تكون بسعر 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم 400 جرام من اللبنة الفاخرة كاملة الدسم نوعها المراعي تكون بسعر 9.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 1000 جرام من البرجر الحجم الجامبو نوعه ساديا يكون بسعر 24.95 بدلًا من 35.50 ريال سعودي.

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