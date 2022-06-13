شوف خصومات بنده اليومية اقوى الخصومات والتخفيضات الشهرية دائما لدى بنده تسوق الآن

خصومات بنده اليومية، شركة بنده تكون من الشركات التي استطاعت تقديم وعرض الكثير من المنتجات والسلع التي بلغ عددها إلى أربعمائة منتج من المنتجات التي تخص العلامات التجارية في الهايبر وهذا من أجل خدمة العديد من العملاء، وكذلك تعتبر شركة بنده من ضمن متاجر التجزئة الموثوقة بها في العديد من المنتجات الغذائية والغير غذائية، حيث يعمل في تلك الشركة الكثير من الموظفين لكي يقوموا بتوفير كل احتياجات الزبائن وعددهم عشرون ألف عامل يعملون بكل حرفة وجدية، من أجل إنجاز جميع المهام في مدة صغيرة لتحسين جودة الحياة بالشكل المستمر لتقديم أكبر وأقوى العروض.

عروض بنده الأسبوعية 40% خصم خاص طوال الآسبوع بمناسبة موسم الصيف

خصومات بنده اليومية

تكون شركة بنده من إحدى الشركات التي تقوم بعرض الخصومات الرائعة والعروض الكبيرة والقوية المتواجدة في كافة فروع المملكة العربية السعودية التي يتم تواجدها على كل السلع الغذائية التي يحتاجها كافة الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية ومن هذه المنتجات هي الدجاج واللحوم بكل أنواعهما مع الأجبان والألبان والخضروات وغير ذلك، كما يتوافر في هايبر بنده الكثير من العروض والتخفيضات المتميزة والقوية على كافة المنتجات في السوق، وأيضًا فإن هايبر بنده من ضمن الأسواق والشركات المتميزة والقوية التي تحرص على تقديم الخصومات والعروض القوية المتلائمة مع كل فرد بالمملكة.

عروض بنده السعودية

تخفيضات بنده الشهرية بسكويت من النوع ريتز مقدار 16 * 41 جرام سعره يكون 13.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم الحليب الصافي طويل الأجل مقدار 12 * 1 لتر يكون بسعر 48.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية صدور الدجاج الطرية من النوع هرفي مقدار كيلو جرام سعرها يكون 25.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الأسبوعية

تخفيضات بنده الأسبوعية 10 * 600 جرام من الدجاج نوعه فقيه يكون بسعر 86.95 بدلًا من 104.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية بطاطس نصف مقلية من النوع امريكانا مقدار 2.5 كيلو جرام سعرها يكون 16.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية 1 + 1 من ناجت الدجاج العادي من النوع امريكانا مقدار 270 جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 25.90 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم