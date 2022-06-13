شوف عروض بنده الأسبوعية 60% لمدة اسبوع اغتنم الفرصة وتسوق الآن العرض سارى بجميع الفروع

عروض بنده الأسبوعية، شركة بنده تعتبر من أهم وأفضل الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تكون مقرها الرئيسي، حيث أنها من إحدى السلاسل الخاصة بمتاجر البيع التي تكون من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط، وكذلك مع توافر السلاسل الكبيرة التي تختص لمتاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية، مع توافر العديد من المتاجر التي وصل عددها إلى مائتي متجر يتم تواجدهم في أربعة وأربعون مدينة، وأيضًا شركة بنده من إحدى الشركات التي تشغل حوالي اثنان فرع للمتاجر وهم السوبر ماركت والهايبر ماركت.

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عروض بنده الأسبوعية

يكون متجر أسواق بنده من المتاجر الرائعة التي تقوم بتشغيل العديد من المراكز التي تخص التوزيعات الأساسية التي وصلت إلى أربعة في المملكة العربية السعودية، مع توافر العديد من الشحنات التي وصل العدد الخاص بها إلى حوالي ستمائة شاحنة، وهذا يكون من أجل توصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر والتي كانت نحو سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائية، كما يزور الهايبر كل عام حوالي مائة وعشرون مليون عميل أو أكثر من ذلك.

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تنزيلات بنده اليومية سائل غسيل الصحون من النوع جف مقدار 750 مل يكون بسعر 7.95 بدلًا من 11.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية 2 + 1 من سائل غسيل الصحون من النوع لوكس مقدار 750 مل يكون بسعر 19.95 بدلًا من 71.70 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية عدد اثنان كيس من المناديل المبللة للمطبخ نوعها فيري عدد 30 منديل تكون بسعر 29.95 بدلًا من 49.90 ريال سعودي.

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تنزيلات بنده الشهرية الأسفنج والسلك من النوع موج يكون سعرها 10.95 بدلًا من 21.50 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية مجموعة السائل المطهر والمعقم من النوع ديتول مقدار 2 لتر تكون بسعر 44.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم منظف المراحيض من النوع هاربيك مقدار 500 مل يكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 3 لتر من مطهر الأرضيات نوعه العجيب يكون بسعر 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

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