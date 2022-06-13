نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على هواتف سامسونج وتخفيضات خيالية حتى 60% على الأجهزة والشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده على هواتف سامسونج وتخفيضات خيالية حتى 60% على الأجهزة والشاشات، يتوفر ماكينة تشذيب وال بسعر 79 ريال بدلا من 99 ريال خصم 20%، يتوفر محضرة اسبريسو دوتس سعة 1.2 لتر بسعر 289 ريال بدلا من 349 ريال خصم 17%، يتوفر فرن كهربائي كليك أون سعة 48 لتر بسعر 259 ريال بدلا من 399 ريال خصم 35% ضمن عروض هايبر بنده التي توفرت بداية من هذا الأسبوع.

أحدث تخفيضات وعروض هايبر بنده

يتوفر قدر كهربائي دوتس 1500 واتس بسعر 199 ريال بدلا من 365 ريال خصم 46%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده قلاية بدون زيت كولين سعة 4.5 لتر بسعر 259 ريال بدلا من 495 ريال خصم 48%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده عجانة دوتس 1200 وات بسعر 299 ريال بدلا من 530 ريال خصم 44%، تتوفر غلاية ستانلس ستيل جيباس بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال خصم 34%.

تخفيضات الشاشات بنده السعودية

يتوفر عرض حصري للأعضاء على تلفزيون توشيبا 58 بوصة سمارت تي في يدعم تقنية 4K، ضمن عروض الشاشات هايبر بنده بسعر 2399 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده تلفزيون امبكس جلوريا 50 بوصة سمارت تي في يدعم تقنية 4K بسعر 1299 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 32%، يتوفر تلفزيون دورا ليد 32 بوصة بسعر 449 ريال بدلا من 999 ريال خصم 55%.

يتوفر تلفزيون سكاي وورث أندرويد 40 بوصة بسعر 999 ريال بدلا من 1599 ريال خصم 38%، تتوفر ضمن عروض شهر ينويو هايبر بنده ساعة ذكية أو كي بسعر 119 ريال بدلا من 199 ريال خصم 40%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده سماعة بلوتوث لون أسود بسعر 99 ريال بدلا من 249 ريال خصم 60%، يتوفر تابلت بريف سعة 32 جيجا بايت و 3 جيجا رام بسعر 729 ريال بدلا من 789 ريال خصم 8%.

أرخص عروض هواتف سامونج

يتوفر ضمن خصومات هايبر بنده لهذا الأسبوع هاتف سامسونج اي 12 سعة 64 جيجا بايت و4 جيجا رام، كاميرا أمامية 8 ميجا بكسل وخلفية رباعية 48 ميجا بكسل بسعر 575 ريال بدلا من 599 ريال. يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده جوال سامسونج اي 22 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 64 جيجا بايت و4 جيجا رام، كاميرا أمامية 13 ميجا بكسل وخلفية ثلاثية 48 ميجا بكسل بسعر 773 ريال فقط. يتوفر هاتف سامسونج اي 52 اس يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام ضمن عروض شهر يونيو، كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل و خلفية رباعية 64 ميجا بكسل بسعر 1419 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 15%.

تضمنت أحدث عروض هايبر بنده أيضاً هاتف سامسونج جالاكسي اي 53 يدعم شبكة الجيل الخامس، كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل وخلفية رباعية 64 ميجا بكسل، الهاتف سعة 128 جيجا بايت و8 جيجا رام وسعره 1499 ريال بدلا من 1599 ريال. يتوفر نفس الهاتف سعة 256 جيجابايت و8 جيجا رام بسعر 1699 ريال بدلا من 1799 ريال. كما توفر تابلت الكاتيل واي فاي سعة 32 جيجا بايت و1 جيجا رام، وبلغ سعره 239 ريال بدلا من 299 ريال مع خصم 20% ضمن عروض بنده السعودية.