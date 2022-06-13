حقق حلمك.. ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على الجائزة الكبرى مليون دولار

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، هو هدف يسعى له بعض المواطنين في مختلف الدول العربية، حيث يقوم الناس بمتابعة برنامج الحلم على قناة إم بي سي، والذي يقدمه الإعلامي الخليجي الشهير مصطفى الأغا، من أجل ربح الجائزة الكبرى للبرنامج، حيث أن هذا البرنامج من أشهر البرامج في الوطن العربي، وهو برنامج سعودي، ولا يشترط للتقديم لتلك المسابقة سن معين، حيث يتم اختيار الفائز بشكل عشوائي، وتقدر الجائزة بمبلغ مليون دولار أو أكثر مدفوعة نقدا، ويتم السحب على الهواء مباشرة أثناء عرض البرنامج، ولهذا يكثر البحث عن أرقام الاشتراك من مختلف الدول العربية، وأيضا يتم البحث عن طريقة الاشتراك في هذه المسابقة للفوز بالجائزة الكبرى.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

تختلف الأرقام الخاصة بالاشتراك في مسابقة الحلم 2022 من دولة لأخرى، وحسب الشركة الخاصة بالمسابقة، حيث أن أشهر أرقام الاشتراك كالتالي:

الاشتراك من السعودية رقم 650444 من شركة موبايلي، ومن شركة زين رقم 755505، ومن شركة ليبارا رقم 313131، ومن شركة إس تي سي رقم 858888، ومن شركة فيرجين رقم 300300.

الاشتراك من مصر من شركة فودافون رقم 95450.

الاشتراك من سلطنة عمان رقم 90434 من شركة جي إم سي.

الاشتراك من الكويت من شركة جي إس إم رقم 4141.

الاشتراك من الإمارات العربية المتحدة من شركة اتصالات رقم 6070، ومن شركة ديو رقم 3636.

الاشتراك من البحرين شركة فيفا رقم 98885، ومن شركة زين رقم 94000.

الاشتراك من العراق من شركة زين رقم 2770.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 بأكثر من طريقة، ولكن الطريقة الأفضل والأسرع هي استخدام الرسائل النصية، حيث يتم تنفيذها كالتالي: