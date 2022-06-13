نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقق حلمك.. ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على الجائزة الكبرى مليون دولار في المقال التالي
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، هو هدف يسعى له بعض المواطنين في مختلف الدول العربية، حيث يقوم الناس بمتابعة برنامج الحلم على قناة إم بي سي، والذي يقدمه الإعلامي الخليجي الشهير مصطفى الأغا، من أجل ربح الجائزة الكبرى للبرنامج، حيث أن هذا البرنامج من أشهر البرامج في الوطن العربي، وهو برنامج سعودي، ولا يشترط للتقديم لتلك المسابقة سن معين، حيث يتم اختيار الفائز بشكل عشوائي، وتقدر الجائزة بمبلغ مليون دولار أو أكثر مدفوعة نقدا، ويتم السحب على الهواء مباشرة أثناء عرض البرنامج، ولهذا يكثر البحث عن أرقام الاشتراك من مختلف الدول العربية، وأيضا يتم البحث عن طريقة الاشتراك في هذه المسابقة للفوز بالجائزة الكبرى.
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
تختلف الأرقام الخاصة بالاشتراك في مسابقة الحلم 2022 من دولة لأخرى، وحسب الشركة الخاصة بالمسابقة، حيث أن أشهر أرقام الاشتراك كالتالي:
- الاشتراك من السعودية رقم 650444 من شركة موبايلي، ومن شركة زين رقم 755505، ومن شركة ليبارا رقم 313131، ومن شركة إس تي سي رقم 858888، ومن شركة فيرجين رقم 300300.
- الاشتراك من مصر من شركة فودافون رقم 95450.
- الاشتراك من سلطنة عمان رقم 90434 من شركة جي إم سي.
- الاشتراك من الكويت من شركة جي إس إم رقم 4141.
- الاشتراك من الإمارات العربية المتحدة من شركة اتصالات رقم 6070، ومن شركة ديو رقم 3636.
- الاشتراك من البحرين شركة فيفا رقم 98885، ومن شركة زين رقم 94000.
- الاشتراك من العراق من شركة زين رقم 2770.
الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 بأكثر من طريقة، ولكن الطريقة الأفضل والأسرع هي استخدام الرسائل النصية، حيث يتم تنفيذها كالتالي:
- يمكن ارسال رسالة نصية للاشتراك من داخل السعودية أو من خارجها.
- يتم كتابة كلمة حلم أو DREAM في الرسالة.
- ثم يتم ارسالها لأرقام البرنامج من خلال البلد المتواجد فيها المتقدم للمسابقة.
- سيتم الاشتراك الدولي من خلال قناة إم بي سي.
- ستصل رسالة ترحيب بالمشترك من إدارة المسابقة.
- ستصل رسالة أخرى بها بعض التفاصيل والتعليمات بشكل يومي.
- سيجيب المشارك على الأسئلة بشكل جيد.
- ثم يتم الاشتراك في المسابقة، والتأهيل للفوز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقق حلمك.. ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على الجائزة الكبرى مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.