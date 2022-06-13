نوعية الأسئلة التي تطرحها مسابقة الحلم على المشتركين| وكيفية الإجابة عليها

تتواصل عمليات الاشتراك من جميع الدول في مسابقة الحلم 2022 من مختلف الطرق الأساسية، من أجل سرعة المشاركة في السحوبات الجديدة المقبلة، منها سحبين خلال أيام بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، وسحب ثانٍ بقيمة كيلو جرام ذهب، سيتم الاختبار فيه من بين المشاركين خلال الوقت الجاري، مع العلم أن تقديم طلبات الاشتراك في المسابقة مستمر حتى قبيل بدء حلقة السحب المقبلة بساعات قليلة، وسيتم السحب بنظام القرعة العشوائية على الهواء مباشرةً.

الإجابة على أسئلة المسابقة

ومن شروط قبول الاشتراك في مسابقة الحلم، ضرورة الإجابة الصحيحة على سؤال المسابقة أو الأسئلة التي تصل المشترك عبر رقم جواله الذي قام بالمشاركة من خلال بإحدى الطرق المعروفة، حيث يصل أول سؤال وبعد الاجابة عليه بشكل صحيح، يصل سؤال آخر، وهكذا، ويتراوح عدد الأسئلة تقريبًا في متوسط 5 أسئلة أو أقل أو 6 أسئلة، ولابد من الإجابة الصحيحة حتى تضمن دخول السحب بين من سيشملهم السحب الجديد المقبل.

ونوعية الأسئلة

أما عن نوعية الأسئلة التي تصلك عبر رقم هاتفك، فتكون في الغالب من الأسئلة العامة غير الصعبة، والتي يُمكن الإجابة عليها بسهولة، مع العلم ان زيادة عدد إجاباتك الصحيحة سيزيد من إحتمالية فوزك بالجائزة الكبرى ودخول السحب بشكل أكيد، لأن كل إجابة صحيحة تقدمها تضيف رقمك مرة جديدة للسحب بمدخل جديد، وكلما تكرر رقم هاتفك أكثر من مرة كلما زادت فرص فوزك بالجائزة، إلا أنه في الوقت ذاته سيتم تحميلك قيمة كل رسالة نصية تجيب بها على سؤال يتم إرساله.

مع الأخذ في الاعتبار أن أمر الاشتراك في مسابقة الحلم لا يقتصر فقط على إرسال الرسائل النصية أو الاشتراك من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية، بل يتطلب ضرورة الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك عبر رسائة نصية حتى يتم تفعيل مشاركتك في أقرب سحب من السحوبات التي تتم بشكل مستمر على جوائز مالية ضخمة بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي موزعين على عدة سحوبات متفاوتة من حيث القيمة ومواعيد السحب.