نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده على الجوالات هواتف سامسونج Sumsung وفيفو Vivo وغيرهم من مجله بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم ولمدة لثلاثة أيام فقط أقوى عروض بنده Panda على الجوالات الحديثة بأنواعها، مثل هواتف سامسونج Sumsung وفيفو Vivo، وغيرهم من مجله بنده Panda وموقع بندة بداية من يوم 13 يونيو وحتى نفاذ الكميات أيهما أقرب، حيث يعد بنده ماركت أكثر ماركت تقديماً للعروض الحصرية على الجوالات وجميع أنواع الأجهزة والإلكترونيات الحديثة بمختلف أنواعها، وعلى غيرهم من المنتجات الأخرى في باقي أقسام بنده السعودية، وسوف نستعرض لكم من خلال هذه المقالة أحدث عروض الماركت على أسعار كل هذه السلع، فتابعونا:

عروض بنده اليوم على أسعار منتجات مختلفة لفترة محدودة Panda Ksa

توجد خصومات مميزة عديدة اليوم بكل فروع بنده السعودية خلال أسبوع خصومات الإلكترونيات، ومنها: خصم مميز على سعر هاتف ريدمي نوت 11+ 6 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر هاتف شاومي 11 لايت+ 8 جيجابايت، وتنزيل آخر منهم على سعر هاتف فيفو واي 72 من الجيل الخامس، وخصم آخر على سعر هاتف نوكيا 6300+ 4 جيجابايت.

تنزيلات اليوم من مجله بنده وموقع بندة Panda من خلال الفروع

توجد أيضاً داخل فروع هايبر بندة Hyper Panda خصومات مميزة على أسعار: هاتف نوكيا بلس سي 1، وعرض آخر على سعر نوكيا سي 30 الهاتف المميز، وتنزيل حصري آخر على سعر هاتف نوكيا جي 10، وعلى سعر هاتف سامسونج أي 3 كور بسعة 2 جيجابايت، وخصومات أخرى على أسعار أجهزة المنزل الصغيرة، ومنها: الفرن الكهربائي من ITC بسعة 60 لتر، وتخفيض آخر منهم على سعر محضرة القهوة من ماركة أريتي باللون الأسود، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار عصارات كليك أون، وتنزيل آخر منهم على سعر خلاط CLICK ON، وغيرهم.

تخفيضات اليوم من بنده وهايبر بندة في المملكة العربية السعودية

تتوفر أيضاً بفروع بنده ماركت PANDA MARKET خصومات أخرى على أسعار: الغلاية الستانليس ستيل من جيباس، وتنزيل آخر على سعر قدر الضغط الكهربائي من دوتس، وتنزيل حصري آخر على سعر عجانة دوتس، وعلى سعر القطاعة الكهربائية من دوتس، ومحضرة الإسبريسو من ماركة دوتس المميزة.