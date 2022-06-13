شوف تحطيمات أسعار داخل عروض مكتبات جرير لهذا الأسبوع Garir

تحطيمات أسعار داخل جميع فروع مكتبات جرير المنتشرة في كافة أنحاء الدول العربية، وخاصة في جميع فروع وأقسام مكتبات جرير Garir store في المملكة العربية السعودية، حيث لديهم تخفيضات على جميع أنواع الجوالات الحديثة المميزة 2022، والتي منها: جوالات سامسونج Sumsung، وهواوي Huawei، وجوالات سوني Sony، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار هواتف وأيباد آبل Apple، وغيرهم من خصومات أخرى، ولمعرفة التفاصيل تابعوا عروض مكتبات جرير لهذا الأسبوع:

عروض مكتبات جرير اليوم ضمن عروض مكتبات جرير الأسبوعية

نستعرض مع حضراتكم خصومات جرير لهذا الأسبوع، والتي تشمل: خصم خاص على سعر ابل ايفون 13 برو ماكس، بالإضافة إلى وجود خصم مميز آخر على سعر هاتف Apple iphone 13 برو ماكء بسعة 1 تيرابايت من الحيل الخامي وبخصم 9%، وخصم آخر منهم على سعر هاتف ابل أيفون 11 بخصم 28%، وتنزيل آخر منهم على سعر هاتف ابل أيفون 11 باللون الأبيض من الجيل الرابع، وغيرهم من خصومات.

تخفيضات حصرية من مكتبات جرير Garir offers Ksa

نقدم لكم من خلال هذه المقالة تنزيلات جرير اليوم على أسعار: ابل ايفون 13 برو بسعة 256 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر آبل أيفون 13 برو بلون الأزرق سيريا من الجيل تلخامي، وتنزيل آخر منهم على سعر هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس بسعة 1 تيرا بايت باللون الأخضر الصنوبري، وتنزيل منيز آخر على سعر باقي هواتف apple iphone بألوان ومميزات مختلفة.

عروض مكتبة جرير اليوم ولفترة محدودة Garir

تحطيمات أسعار بكافة فروع مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية ومن خلال Garir online على باقي أنواع هواتف آبل apple الذكية، ومنها: خصم خاص على سعر ابل أيفون 13 برو ماكس بخصم 7% باللون الأخضر الصنوبري وباللون الفضي، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار باقي هواتف apple iphone باللونين الذهبي والرصاصي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار هاتف ابل ايفون 13 برو ماكس باللون الفضي بسعة 128 جيجابايت وتوفير 500 ريال سعودي، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف آبل أيفون 13 برو بسعة 256 جيجابايت من الجيل الخامس.