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البرص من الآفات والحشرات الضارة التى تسبب نفورا كبيرا لجميع افراد الأسرة وذلك لأنه من الآفات الضارة التى تحمل الميكروبات على جلدها ويسهل نقلها إلينا لذلك نسعى جميعا للتخلص منها وإليكم أهم الطرق التى نستطيع ان نستخدمها للتخلص من هذه الآفات. التخلص من الحشرات في المنزل المياه الباردة : وذلك لأن هذه الآفات تنفر من الأماكن البارده والاماكن منخفضة الحرارة وذلك برش المياه الباردة فى جميع أركان الغرفة

المبيدات الحشرية : حيث أنه يعتبر المبيدات لها دور فعال ولكن لها أضرار على الاطفال فيجب اخراج الاطفال من الغرفة عند استخدامها

الثوم والملح : وذلك بطحن الثوم مع الملح ووضعه فى جميع أركان المنزل والشقوق الموجوده فى المنزل

البصل: هو من المواد الفعالة والقوية الطاردة للبرص، ويُستخدم من خلال تقسيمه لنصفين ووضعه في أماكن دخول الابراص، أو قرب المداخل الخارجية لإبعادها ومنع دخولها للبيت.

الفلفل: حيث أنه من المعروف أن يُسبب الفلفل تهيج وقلق للبرص ، ويُستخدم بخلط الفلفل مع المياه ووضعه في زجاجة بلاستيكية خاصة، أو استبداله بخليط الفلفل الحار، ورشّه في مختلف الأماكن التي قد تتواجد فيها البرص في المنزل

كما أنه التخلص البرص دون الاضطرار للقضاء عليه، وذلك عبر تنفيذ مصيدة له تشبه مصيدة الفئران ولكن تكون بلاستيكية ومغطاه من جميع الجوانب ماعدا جانب واحد وعندما يدخل البرص نقوم بإغلاق المصيده

حيث أنه بكل سهولة يمكن عمل مصيدة لاصقه للبرص وهى تباع فى الأسواق تفتح وتوضع عند الجدران وعندما يمر من عليها البرص سوف يلتصق بها ولا يستطيع التحرك

حيث أنه من المعروف أن البرص من الآفات المؤذية ويجب علينا التخلص منها قدر الأمكان حتى لا تتسبب لنا فى الضيق ونقل الأمراض والميكروبات عمر شويل - جدة وصفة رهيبة طرد البرص من المنزل في ثواني بدون لمس مش هيدخل بيتك تاني - ثقفني

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