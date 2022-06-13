نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف من مهرجان عروض ساكو السنوي أعلى جودة وأقى سعر وماركات عالمية Saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر مجموعة ضخمة من العروض الحصرية بجميع أقسام ساكو هايبر ماركت Saco hyper market في عدة فروع، والتي تضم: خصومات خاصة على أسعار منتجات صيفية مختلفة ضمن عروض ساكو في المهرجان الصيفي لهم خلال شهر يونيو، والتي تشمل أجهزة منزلية مختلفة، وأجهزة خاصة بالحدائق، كما لديهم تنزيلات على أسعار جميع ما يلزم السيارات والديكورات وغيرهم، ولمعرفة تفاصيل أمثر تابعوا باقي المقالة عبر موقع ثقفني لجديد العروض في الوطن العربي، وإليكم التفاصيل:

عروض ساكو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

توجد مجموعة خصومات مميزة في مهرجان ساكو الصيفي خلال هذا الأسبوع من شهر يونيو، وتضم: خصم خاص على سعر المكيف الصحراوي بصوت خفيف، وعرض آخر منهم على سعر صانعة الثلج بشاشة عرض كريستالية، والصانعة السنغافورية، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار جميع أنواع وأجحام المسابح الصيفية للحدائق وللأطفال في الشاطئ، وغيرهم من خصومات.

عروض ساكو الأسبوعية بالمملكة حتى نفاذ الكميات

توجد عروض خاصة في محلات ساكو ماركت Saco market الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل: خصم خاص على سعر مروحة الرذاذ مع وحدة تحكم عن بعد 23 لتر بقوة 300 واط، وخصم آخر منهم على سعر مروحة الرذاذ مع جهاز تحكم عن بعد 14 لتر 180 واط، بالإضافة إلى خصم آخر منهم على سعر المبرد الصحراوي بسعة 70 لتر وبقوة 180 واط.

خصومات ساكو اليوم في السعودية ولفترة محدودة

توجد عروض لفترة محدودة بفروع ساكو السعودية ومن خلال ساكو أونلاين، ومنهم: خصم خاص على سعر المبرد الهوائي الداخلي بقوة 85 واط وبسعة 8 لتر الرقمي المميز، كما في الفروع خصومات أخرى على أسعار مبردات الهواء من Honeywell بسعة 7 لتر وقوة 36 واط.

عروضات ساكو ماركت Saco market حتى نفاذ الكميات

تتزفر أيضاً ضمن عروض ساكو ماركت Saco market لهذا الأسبوع: خصم خاص على سعر مبرد الهواء من Honeywell بقوة 80 واط، وسعة 18 لتر، كما لديهم خصم آخر على سعر مبردات الهواء الداخلية الأخرى بقوة أكبر وقوة أقل حسب السعر، وغيرهم من خصومات مميزة أخرى.