نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات كبرى جديدة يطرحها إكس سايت في السعودية في المقال التالي

متاجر إكس سايت في المملكة العربية السعودية غنية عن التعريف فهي متاجر تضم العديد من المنتجات على رأسها الأجهزة المنزلية الكبيرة والشاشات والإلكترونيات وهي بالأخص المنتجات التي يسعى الفرد للتوفير في سعرها قدر الإمكان لأنها سلع معمرة وتكون بطبيعتها ذات أثمان أعلى من غيرها وقد أصدرت نسخة جديدة من مجلة التخفيضات الكبرى التي سبق وأن أصدرتها وهي تضم خصومات كبيرة تبدأ من 10% وتصل إلى 70% على بعض المنتجات. تخفيضات إكس سايت الكبرى تسري عروض التخفيضات الكبرى من إكس سايت في المملكة العربية السعودية حتى يوم الحادي والعشرين من يونيو عام 2022م.

وتقدم المتاجر ميزات أخرى غير التخفيضات منها خدمة التوصيل والتركيب المجاني بالنسبة لمكيفات الاسبلت.

كذلك تقدم 100 ريال سعودي هدية على كل 1000 ريال سعودي مشتريات من الأجهزة المنزلية الكبيرة المذكورة داخل المجلة فقط.

ومن أمثلة الأجهزة المنزلية الكبيرة المتواجدة بخصومات داخل المجلة غسالات الملابس من مختلف الماركات.

غسالة ملابس من إل جي بسعر 4099 ريال سعودي بدلًا من 7199 ريال بالإضافة إلى هدية قسيمة شرائية بقيمة 400 ريال.

غسالة ملابس من سامسونج سعرها 3299 ريال بعد الخصم من 6199 ريال بالإضافة إلى الهدية القسيمة الشرائية بقيمة 300 ريال.

العروض كذلك تشمل الثلاجات مثل ثلاجة من إل جي بقيمة 2099 ريال سعودي بعد الخصم مع القسيمة الشرائية الهدية وقيمتها 200 ريال. عروض الشاشات وأسعارها تقدم إكس سايت داخل عروض التخفيضات الكبرى مجموعة مميزة من الشاشات بخصومات جيدة بالإضافة إلى ميزة التوصيل والتركيب المجاني لكل الشاشات الأزيد من 46 بوصة.

ومن ضمن معروضات الشاشات شاشة من سامسونج 55 بوصة بسعر 2749 بعد خصم 31% من السعر الأصلي.

شاشة تليفزيون من شارب كذلك 55 بوصة مقدمة بخصم 34% وسعرها بعد الخصم 2299 ريال سعودي.

توجد كذلك شاشات أكبر 65 بوصة و75 بوصة ومن أمثلة المعروض منها.

من إل جي شاشة 65 بوصة بسعر 7699 ريال سعودي بدلًا من 15499 ريال بواقع خصم قدره 50%.

يوجد كذلك حوامل للشاشات وطاولات لها أيضًا بالإضافة إلى السماعات والهواتف الذكية.

ومن ضمن المعروض تشكيلة متنوعة من مكيفات الهواء سواء اسبليت أو شباك، ومبردات المياه باعتبارها أجهزة صيفية من الدرجة الأولى. عمر شويل - جدة تخفيضات كبرى جديدة يطرحها إكس سايت في السعودية - ثقفني

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