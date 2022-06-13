نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليك عيون البوتاجاز المسدودة بليمونة وتنظيف عيون البوتجاز المسدودة بدون تجريحه في المقال التالي
من منا الآن يستطيع الاستغناء ولو ليوم واحد عن البوتاجاز، الذى يعد من أهم الأجهزة المنزلية، حيث لا يكاد يمر يوم إلا ونستخدمه أكثر من مرة فى اليوم الواحد، لكن مع الاستخدام المتكرر للبوتاجاز يوميا ينجم عنه تراكم بعض الاتساخ والدهون خاصة على عيون البوتاج التى يصعب إزالتها بالتنظيف العادى، لذا سنوضح لكم أفضل طريقة لتنظيم عيون البوتاج بطريقة سهلة وباستخدام خامات موجودة فى كل بيت.
طريقة تنظيف عيون البوتجاز باستخدام ليمونة:
دائما ما تبحث ربات البيوت عن أسهل الطرق غير المكلفة لتنظيف البوتاجاز وإزالة الدهون والاتساخات المتراكمة لكن بدون تجريحه، لكن الآن ليس عليكي القلق فقط احضري هذه المكونات:
- مكونات لتنظيف البوتاجاز:
لتوفير مكونات التنظيف لن تحتاجي مالا إضافيا لأن موجودة بالفعل فى كل منزل.
ربع كوب من عصير الليمون
ربع كوب من الخل الأبيض
فرشاة أسنان قديمة
طريقة تنظيف البوتاجاز
إذا أردتي أن توفري هذا العناء عن نفسك و توفير الوقت الضائع في معالجة المشكلة، فمن الافضل أن تتبعى الطريق التالية:
- احضري وعاء وضعي به خل وعصير الليمون
- ضعي الخليط على عيون البوتجاز
- استخدمي فرشاة الأسنان بفرك الخليط على عيون
- افركي العيون باستخدام الفرشاة.
- واصلي الفرك مع إدخال الخليط داخل العيون
- بعد ذلك يتم غسل العيون وتجفيفها لتصبح لامعة نظيفة
طريق أخرى مجربة لتنظيف البوتاجاز:
معظم ربات البيوت تقضى أغلب أوقاتهن فى المطبخ لإعداد الطعام لأسرتها وكذلك لترتيب المطبخ وتنظيفه وهو ما يتطلب وقتا كبيرا للغاية، لكن مع هذه الطريقة لن تضيعي وقتا بعد اليوم.
احضري هذه المكونات لتنظيف البوتاجاز:
- كمية من الصابون السائل.
- إبرة مناسبة ويفضل الإبرة المخصصة للبوتاجاز.
- ماء ساخن.
ولطريقة التنظيف اتبعى الخطوات السابقة وستفاجئين بالنتيجة.
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