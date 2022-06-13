شغل التكييف براحتك.. حركة سحرية هتقلل فاتورة الكهرباء للنصف هتوفر عليك كتير اوي لازم تجربيها

جد مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة الشمس الشديدة فيلجا الكثير منا إلى تشغيل التكييف ونظرا لأن التكييف يكون من الأجهزة الكهربائية التي تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير وفي وقت قليل جدا، فنجد أن تشغيل التكييف يحتاج إلى شحن الكهرباء بمبلغ كبير من المال، وقام الكثير من الأشخاص بالبحث عن طرق تساعد على توفير الكهرباء بشكل كبير وسوف نوضح طريقة عمل الحيلة الذكية لتوفير الكهرباء من خلال هذا المقال.

الحيلة الذكية لتوفير الكهرباء وتقليل الفاتورة

نجد مع ارتفاع الأسعار مؤخرا وارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء، ويوجد في جميع منازلنا الكثير من الأجهزة التي تساعد على ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل سريع والانتقال من شريحة إلى أخرى وقد وجدنا حيلة ذكية لتقليل فاتورة الكهرباء وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..

المواد المطلوبة لعمل الحيلة:

ملح.

ورق ألمونيوم.

طريقة عمل الحيلة:

نقوم بوضع الملح داخل ورق الألمونيوم ولفه جيدا.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع ورقة الالمونيوم بالملح فوق العداد.

تعمل هذه الورقة على ثقل العداد وتخفيف فاتورة الكهرباء وعدم عمله بشكل سريع.

يجب على الجميع تجريب هذه الحيلة لتخفيف الفاتورة، وتشغيل التكييف بحرية دون الخوف على فاتورة الكهرباء.

طرق أخرى لتخفيف فاتورة الكهرباء

هناك الكثير من الطرق والحيل التي يمكن التعرف عليها لكي تساعد في تخفيف فاتورة الكهرباء سوف نتعرف عليهم من خلال النقاط التالية..