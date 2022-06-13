نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات عيد الاضحى لهايبر باندا بالمملكة خصومات كبيرة على معظم السلع في المقال التالي
عروض بندة بالمملكة العربية السعودية, تعتبر بندة من أهم الأسواق المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى كافة عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف منتجاتها الغذائية.
والتي من بينها المأكولات بالإضافة إلى مستلزمات التنظيف والكثير من المنتجات الأخرى ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى عروض بندة بالمملكة العربية السعودية من المجلة.
عروض بندة بالمملكة العربية السعودية
حرصت بندة على أن توفر الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف منتجاتها التي من بينها كلًا من التالي:
كل عروض بندة وخصومات كثيرة:
- يحتوي العرض على مزيل البقع فانيش أوكسي 450 إلى 500 جرام كما يحتوي العرض على خصم بنسبة 20% ويصل السعر إلى 16.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على منظف المراحيض هاربيك 500 مل ويتوفر بسعر 14.95 ريال سعودي.
- يتوفر لدى العرض أيضًا أرز مزة بسمتي الشعلان 10 كيلو متوفر بسعر 56.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على جبنة كريم شيدر قابلة الدهن نادك 21.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على زيت الزيتون أوندليفيا 500 مل متوفر بسعر 19.95 ريال سعودي.
- كما يشتمل العرض على فول مدمس بالخلطة حدائق كاليفورنيا 450 جرام متوفر بسعر 19.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض أيضًا على لحم تونة خفيف مفتتة في زيت دوار الشمس ريم 160 جرام متوفر بسعر 9.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على كاتشاب الطماطم عبوة ضاغطة 910 جرام متوفرة بسعر 11.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض أيضًا على صدور دجاج طريقة بندة 2 كيلو متوفرة بسعر 47.95 ريال سعودي.
- كما يشتمل العرض على مناديل للوجه كلينكس 10*148 منديل متوفر بسعر 20.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض أيضًا على شامبو بلسم هيربال إيسنس متوفر بسعر 13.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بندة بالمملكة العربية السعودية
- يحتوي العرض على الكثير من المنتجات الأخرى التي من بينها كلًا من التالي:
- يحتوي على جبنة شيدر المراعي متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى ذلك فيحتوي العرض على حلاوة طحينية سادة طعمة 250 جرام ومتوفر بسعر 7.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على جامبو برجر ساديا 1000 جرام متوفر بسعر 24.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على أكياس شاي خدير 14.95ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على عسل طبيعي الشفاء متوفر بسعر 38.95 ريال سعودي.
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